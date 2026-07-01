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2027-ci il İspaniya Superkubokunun tarixi dəyişdirilib

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 İyul 2026 20:19
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2027-ci il İspaniya Superkubokunun tarixi dəyişdirilib

Kral İspaniya Futbol Federasiyası (RFEF) İspaniya Superkubokunun tarixlərində dəyişiklik elan edərək, onu 2027-ci ilin fevral ayının əvvəlinə təxirə salıb.

İdman.Biz bu barədə “Marca”ya istinadən məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, turnir Səudiyyə Ərəbistanında keçirilməyəcək, çünki ölkə Asiya Kubokuna eyni tarixlərdə ev sahibliyi edir. Buna görə də RFEF bu mövsüm Superkubok üçün yeni bir məkan tapmalıdır. RFEF prezidenti Rafael Lusan da qeyd edib ki, turnir İspaniya futbolu üçün, o cümlədən iqtisadi baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki təxminən 53 milyon avro gəlir əldə edir və bu gəlir ölkənin futbol sisteminə paylanır. Lakin, Səudiyyə Ərəbistanını əvəz etmək üçün ev sahibi ölkənin hansı şərtlər altında seçiləcəyi hələ də məlum deyil.

Daha əvvəl daha çox Qətərin ev sahibi olacağı bildirilirdi.

İdman.Biz
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