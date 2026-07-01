Joan Laporta Xulian Alvareslə bağlı vəziyyətdən danışıb

“Barselona”nın prezidenti Joan Laporta “Atletiko”nun hücumçusu Xulian Alvareslə bağlı vəziyyətə münasibət bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, argentinalı futbolçunun Kataloniya klubuna mümkün transferi ilə bağlı məlumatlar yayılıb.
“Mən “Atletiko” ilə şəxsən danışdım və vəziyyəti aydın şəkildə izah etdim. Deko bu oyunçu üçün müəyyən məbləğdə təklif irəli sürüb. Bilirik ki, oyunçu uzun müddətdir “Barselona”ya keçmək istəyir. Bu təklifi “Atletiko”ya böyük hörmətlə verdik. Onlar bizə oyunçunu satmaq planlarının olmadığını, çünki alternativlərinin olmadığını dedilər və mən cavab verdim ki, əgər alternativləri olarsa, təklifimiz açıq qalacaq.
Zəruri hesab etdiyimiz müddətcə bu təklifi saxlayacağıq, lakin “Atletiko”nun bu məsələ ilə bağlı qərarından asılı olmayacağıq. Onlar bizim niyyətlərimizi bilirlər və əgər istəsələr, məmnun olarıq. Onlar bizim böyük hörmətimizə layiqdirlər; biz onlarla həm institusional, həm də şəxsi səviyyədə yaxşı münasibətlər qurmuşuq.
Son zamanlar sakitcə təhlil etmək istədiyim bəzi reaksiyalar var, amma vəziyyət belədir: təklif var. Əgər uyğun hesab etsək, onu saxlamağa hazırıq; bu mümkündür. Ümid edirəm ki, alternativləri olarsa, “Atletiko” “Barselona”nın təklifini nəzərdən keçirəcək. Təklif müddətsiz qüvvədə deyil və hadisələr inkişaf etdikcə bu məsələ ilə bağlı mövqeyimizi bildirəcəyik”, - deyə Laporta yeni prezidentlik müddətini qeyd edən andiçmə mərasimində bildirib.
Joan Laporta 2026-cı ilin mart ayında yenidən “Barselona”nın prezidenti seçilib. O, Kataloniya klubuna 2031-ci ilə qədər beş il rəhbərlik edəcək.