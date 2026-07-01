“Arsenal”ın müdafiəçisi Yakub Kivyer “Porto”ya keçib

"Arsenal"ın 26 yaşlı müdafiəçisi Yakub Kivyer "Porto"ya keçib.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə “topçular”ın mətbuat xidməti məlumat verib.
“Arsenal”dakı hər kəs Yakuba verdiyi töhfəyə və klubdakı vaxtına görə təşəkkür edir və ona gələcəkdə uğurlar arzulayır”, - “Arsenal”ın mətbuat xidməti bildirib.
Kivyer ötən mövsümü Portuqaliya klubunda icarə əsasında keçirib. Mənbənin məlumatına görə, Portuqaliya klubu oyunçunun alış seçimindən istifadə edib. Müqavilənin dəyəri 17 milyon avrodur. Müqavilə 2030-cu ilə qədərdir.
Kivyer 2023-cü ildə qış transfer pəncərəsi zamanı “Spesia”dan “Arsenal”a keçib. Bu müddət ərzində o, 68 oyunda iştirak edib, üç qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.