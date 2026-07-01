“Çelsi” İtaliya millisinin müdafiəçisi ilə müqavilə imzalayıb

“Çelsi” rəsmi saytında “Atalanta”dan müdafiəçi Marko Palestra ilə müqavilə imzaladığını açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, 21 yaşlı italyan futbolçu 2033-cü ilə qədər müqavilə imzalayıb və mövsümöncəsi təlim-məşq toplanışı zamanı Xabi Alonsonun rəhbərliyi altında komandaya qoşulacaq.
Ötən mövsüm Palestra “Kalyari”də icarə əsasında oynayıb və Seriya A-nın ən yaxşı müdafiəçisi seçilib. O, 37 liqa oyununda iştirak edib, hər iki cinahda həm müdafiəçi, həm də müdafiəçi kimi oynayıb. Bu il o, İtaliya millisində debüt edib və iki oyunda meydana çıxıb.
Palestranın London klubu ilə müqaviləsi 2033-cü ilin yayına qədər yeddi il müddətinə bağlanıb. Məlumata görə, transfer haqqı 57 milyon avrodur.