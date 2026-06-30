“Barselona” Ansu Fatinin “Monako”ya transferini açıqlayıb

İspaniyalı cinah oyunçusu Ansu Fati “Barselona”dan “Monako”ya keçib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “blaugrana”nın mətbuat xidməti 23 yaşlı futbolçunun Liqa 1 klubuna daimi transferini sosial mediada rəsmi olaraq elan edib. Oyunçu ötən yaydan bəri Fransa komandasında icarə əsasında oynayırdı.
“Monako”nun rəsmi saytına görə, klub Fati üçün kataloniyalılarla icarə müqaviləsində yer alan alış seçimini aktivləşdirib. Oyunçunun özü yeni komandası ilə 2030-cu ilin iyun ayına qədər olan dörd illik müqavilə imzalayıb.
Ötən mövsüm Ansu Fati Fransa liqasında “Monako”da 25 oyunda meydana çıxıb və 11 qol vurub.