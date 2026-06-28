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Uruqvay millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə əsas namizəd məlum olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 İyun 2026 09:08
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Uruqvay millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə əsas namizəd məlum olub

Argentinalı məşqçi Marselo Qalyardo Uruqvay milli komandasını idarə edə bilər.

İdman.Biz bu barədə Radio Mitre-yə istinadən məlumat verir.

Uruqvay millisi daha əvvəllər 2026-cı il dünya çempionatından kənarlaşdırılıb və Marselo Byelsanın baş məşqçi vəzifəsindən istefa verəcəyi gözlənilir. Qalyardo bu vəzifəyə ən çox ehtimal olunan namizəd olduğu bildirilir.

Uruqvay üç oyundan iki xal qazanaraq H qrupunda üçüncü yeri tutub. İspaniya qrupda yeddi xalla qalib gəlib. Kabo-Verde üç xalla ikinci yeri tutub. Səudiyyə Ərəbistanı isə dördüncü yeri tutub.

İdman.Biz
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