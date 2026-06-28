28 İyun 2026
AZ

VAR Portuqaliyanı xilas etdi: Kolumbiya qrupu lider bitirdi

DÇ-2026
Xəbərlər
28 İyun 2026 08:34
130
VAR Portuqaliyanı xilas etdi: Kolumbiya qrupu lider bitirdi

Kolumbiya və Portuqaliya yığmaları futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının K qrupunun son turunda heç-heçə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Mayamidə keçirilən qarşılaşma 0:0 hesabı ilə başa çatıb. Qol olmasa da, oyun qrupun ən gərgin matçlarından biri olub. Hər iki komanda pley-offa iddia edirdi, bu görüşdə isə qrup liderinin adı müəyyənləşirdi.

Kolumbiya matça daha fəal başlayıb və daha çox təhlükəli epizod yaradıb.

Cənubi amerikalılar Portuqaliya qapısına daha çox təzyiq göstəriblər, Dioqu Koşta isə bir neçə dəfə komandasını xilas edib. Portuqaliyanın da şansı olub: Joau Kanselunun ötürməsindən sonra Brunu Fernandeş təhlükəli zərbə endirib, lakin Kamilo Varqas dəqiq oynayıb.

Matçın əsas epizodu son dəqiqələrdə yaşanıb. 90+1-ci dəqiqədə Kolumbiyanın müdafiəçisi Davinson Sançes standart vəziyyətdən sonra topu qapıya göndərib. Amma VAR yoxlamasından sonra qol minimal ofsayd səbəbindən ləğv edilib. Beləliklə, Kolumbiya qələbəni əldən versə də, qrup liderliyini qoruyub.

Statistikaya görə də Kolumbiya daha üstün görünüb. Komanda 24 zərbə endirib, onlardan 6-sı qapı çərçivəsinə gedib. Portuqaliyada isə bu göstəricilər 13 zərbə və 4 dəqiq zərbə olub. Gözlənilən qol göstəricisi də Kolumbiyanın üstünlüyünü göstərib - 1,63-ə qarşı 0,69.

K qrupunun yekununda Kolumbiya 7 xalla birinci yeri tutaraq 1/16 finalda Qana ilə görüşəcək.

Portuqaliya 5 xalla ikinci olub və pley-offda Xorvatiya ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026-nın pley-off cədvəli bəlli oldu: Messi sensasiya ilə üz-üzə - SİYAHI
09:51
DÇ-2026

DÇ-2026-nın pley-off cədvəli bəlli oldu: Messi sensasiya ilə üz-üzə - SİYAHI

1/16 finalın bütün cütləri və 1/8 finalın mümkün qarşılaşmaları müəyyənləşib
Üçüncü yeri tutan hansı komandalar DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinə yüksəldi? - SİYAHI
09:38
DÇ-2026

Üçüncü yeri tutan hansı komandalar DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinə yüksəldi? - SİYAHI

12 qrup üçüncüsündən səkkizi dünya çempionatında mübarizəni davam etdirəcək
DÇ-2026-da pley-off həyəcanı başlayır - günün AFİŞASI
09:31
DÇ-2026

DÇ-2026-da pley-off həyəcanı başlayır - günün AFİŞASI

İlk oyun günündə bir qarşılaşma keçiriləcək
Avstriya 96-cı dəqiqədə xilas oldu, İran mundialla vidalaşdı - VİDEO
09:26
DÇ-2026

Avstriya 96-cı dəqiqədə xilas oldu, İran mundialla vidalaşdı - VİDEO

Əlcəzair qələbəyə, Avstriya isə mübarizəni dayandırmağa saniyələr qalmışdı, lakin möhtəşəm sonluq J qrupunun taleyini dəyişdi

Messi altıncı qolunu vurdu, Argentina Kabo-Verdeyə rəqib oldu - VİDEO
09:15
DÇ-2026

Messi altıncı qolunu vurdu, Argentina Kabo-Verdeyə rəqib oldu - VİDEO

Dünya çempionları İordaniyanı məğlub edərək J qrupunu itkisiz başa vurdular
Konqo Özbəkistanı məğlub edib İngiltərəyə rəqib oldu - VİDEO
08:27
DÇ-2026

Konqo Özbəkistanı məğlub edib İngiltərəyə rəqib oldu - VİDEO

Afrika təmsilçisi geridönüş edərək mundial tarixində ilk qələbəsini qazandı və pley-offa yüksəldi

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
27 İyun 12:15
DÇ-2026

Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

4 xalı olan dörd komanda özünü təhlükəsiz hiss edir, 3 xalı olanların taleyini isə J, K və L qruplarının son turu həll edəcək