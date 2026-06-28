VAR Portuqaliyanı xilas etdi: Kolumbiya qrupu lider bitirdi

Kolumbiya və Portuqaliya yığmaları futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının K qrupunun son turunda heç-heçə edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Mayamidə keçirilən qarşılaşma 0:0 hesabı ilə başa çatıb. Qol olmasa da, oyun qrupun ən gərgin matçlarından biri olub. Hər iki komanda pley-offa iddia edirdi, bu görüşdə isə qrup liderinin adı müəyyənləşirdi.
Kolumbiya matça daha fəal başlayıb və daha çox təhlükəli epizod yaradıb.
Cənubi amerikalılar Portuqaliya qapısına daha çox təzyiq göstəriblər, Dioqu Koşta isə bir neçə dəfə komandasını xilas edib. Portuqaliyanın da şansı olub: Joau Kanselunun ötürməsindən sonra Brunu Fernandeş təhlükəli zərbə endirib, lakin Kamilo Varqas dəqiq oynayıb.
Matçın əsas epizodu son dəqiqələrdə yaşanıb. 90+1-ci dəqiqədə Kolumbiyanın müdafiəçisi Davinson Sançes standart vəziyyətdən sonra topu qapıya göndərib. Amma VAR yoxlamasından sonra qol minimal ofsayd səbəbindən ləğv edilib. Beləliklə, Kolumbiya qələbəni əldən versə də, qrup liderliyini qoruyub.
Statistikaya görə də Kolumbiya daha üstün görünüb. Komanda 24 zərbə endirib, onlardan 6-sı qapı çərçivəsinə gedib. Portuqaliyada isə bu göstəricilər 13 zərbə və 4 dəqiq zərbə olub. Gözlənilən qol göstəricisi də Kolumbiyanın üstünlüyünü göstərib - 1,63-ə qarşı 0,69.
K qrupunun yekununda Kolumbiya 7 xalla birinci yeri tutaraq 1/16 finalda Qana ilə görüşəcək.
Portuqaliya 5 xalla ikinci olub və pley-offda Xorvatiya ilə qarşılaşacaq.