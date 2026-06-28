28 İyun 2026
AZ

Konqo Özbəkistanı məğlub edib İngiltərəyə rəqib oldu

DÇ-2026
Xəbərlər
28 İyun 2026 08:27
18
Konqo Özbəkistanı məğlub edib İngiltərəyə rəqib oldu

DR Konqo yığması futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının K qrupunun son turunda Özbəkistana qalib gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Atlantada keçirilən qarşılaşma Afrika təmsilçisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Oyuna Özbəkistan daha yaxşı başlayıb. 10-cu dəqiqədə Eldor Şomurodov fərqlənərək komandasını hesabda önə keçirib. Debüt mundialında çıxış edən Özbəkistan üçün bu, turniri müsbət notla başa vurmaq imkanı idi.

Lakin fasilədən sonra DR Konqo oyunun gedişini tam dəyişib. 68-ci dəqiqədə Yoan Vissa penaltini dəqiq yerinə yetirərək hesabı bərabərləşdirib. 78-ci dəqiqədə Fiston Mayele Konqonu önə keçirib. Əlavə vaxtda isə Vissa dublunu rəsmiləşdirərək yekun hesabı müəyyənləşdirib - 3:1.

Bu qələbə DR Konqo üçün tarixi olub. Komanda dünya çempionatlarında ilk qələbəsini qazanıb və ilk dəfə pley-off mərhələsinə yüksəlib. Konqolular 1/16 finalda İngiltərə ilə qarşılaşacaqlar.

K qrupunda Kolumbiya 7 xalla birinci, Portuqaliya 5 xalla ikinci olub. DR Konqo 4 xalla üçüncü yeri tutaraq ən yaxşı üçüncülərdən biri kimi növbəti mərhələyə adlayıb. Özbəkistan isə debüt dünya çempionatını xalsız başa vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

VAR Portuqaliyanı xilas etdi: Kolumbiya qrupu lider bitirdi
08:34
DÇ-2026

VAR Portuqaliyanı xilas etdi: Kolumbiya qrupu lider bitirdi

Sançesin son dəqiqə qolu ləğv olundu, Cənubi Amerika təmsilçisi isə pley-offa birinci yerlə yüksəldi
Keyn İngiltərənin dünya çempionatlarıda ən çox qol vuran oyunçusudur
08:15
DÇ-2026

Keyn İngiltərənin dünya çempionatlarıda ən çox qol vuran oyunçusudur

Keyn cari turnirdə üç oyun keçirib və üç qol vurub
Hollivud aktyoru stadiona Holand obrazında gəlib
06:06
DÇ-2026

Hollivud aktyoru stadiona Holand obrazında gəlib - FOTO

Holandın digər oxşarları da azarkeşlik etmək üçün orada olublar
Uruqvay Futbol Federasiyası DÇ-2026-dan qayıdan yığma üçün çarter reysini ləğv edib
05:14
DÇ-2026

Uruqvay Futbol Federasiyası DÇ-2026-dan qayıdan yığma üçün çarter reysini ləğv edib

Hər bir oyunçu dünya çempionatından ABŞ-dan kommersiya reysi ilə qayıtmalı olacaq
İspaniya millisinin oyunçuları Pino və Uilyamsın zədələrinin xarakteri məlum olub
04:27
DÇ-2026

İspaniya millisinin oyunçuları Pino və Uilyamsın zədələrinin xarakteri məlum olub

Hər iki oyunçunun komanda yarışın sonrakı mərhələlərinə keçərsə, oyuna çıxa bilərlər
DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinin daha bir cütlüyü müəyyənləşib
03:51
DÇ-2026

DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinin daha bir cütlüyü müəyyənləşib

Çempionatda qrup mərhələsi 11-28 iyun tarixlərində keçirilir

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
27 İyun 12:15
DÇ-2026

Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

4 xalı olan dörd komanda özünü təhlükəsiz hiss edir, 3 xalı olanların taleyini isə J, K və L qruplarının son turu həll edəcək