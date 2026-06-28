28 İyun 2026
AZ

Keyn İngiltərənin dünya çempionatlarıda ən çox qol vuran oyunçusudur

DÇ-2026
Xəbərlər
28 İyun 2026 08:15
45
Keyn İngiltərənin dünya çempionatlarıda ən çox qol vuran oyunçusudur

İngiltərə millisinin hücumçusu Harri Keyn DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin 3-cü turunda Panama ilə oyunda qol vuraraq, dünya çempionatlarında yeni milli qol rekorduna imza atıb.

İdman.Biz bildirir ki, matç 2:0 hesabı ilə İngiltərənin xeyrinə qurtarıb.

32 yaşlı ingilis 11 qol vuraraq milli komandanın dünya çempionatında ən çox qol vuran oyunçusu olub.

Bununla da Keyn daha əvvəllər 1986 və 1990-cı illərdə dünya çempionatlarında 12 oyunda 10 qol vuran Qari Linekerin rekordunu qırıb.

Keyn cari turnirdə üç oyun keçirib və üç qol vurub. İngiltərə 7 xal toplayaraq DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

VAR Portuqaliyanı xilas etdi: Kolumbiya qrupu lider bitirdi
08:34
DÇ-2026

VAR Portuqaliyanı xilas etdi: Kolumbiya qrupu lider bitirdi

Sançesin son dəqiqə qolu ləğv olundu, Cənubi Amerika təmsilçisi isə pley-offa birinci yerlə yüksəldi
Konqo Özbəkistanı məğlub edib İngiltərəyə rəqib oldu
08:27
DÇ-2026

Konqo Özbəkistanı məğlub edib İngiltərəyə rəqib oldu

Afrika təmsilçisi geridönüş edərək mundial tarixində ilk qələbəsini qazandı və pley-offa yüksəldi
Hollivud aktyoru stadiona Holand obrazında gəlib
06:06
DÇ-2026

Hollivud aktyoru stadiona Holand obrazında gəlib - FOTO

Holandın digər oxşarları da azarkeşlik etmək üçün orada olublar
Uruqvay Futbol Federasiyası DÇ-2026-dan qayıdan yığma üçün çarter reysini ləğv edib
05:14
DÇ-2026

Uruqvay Futbol Federasiyası DÇ-2026-dan qayıdan yığma üçün çarter reysini ləğv edib

Hər bir oyunçu dünya çempionatından ABŞ-dan kommersiya reysi ilə qayıtmalı olacaq
İspaniya millisinin oyunçuları Pino və Uilyamsın zədələrinin xarakteri məlum olub
04:27
DÇ-2026

İspaniya millisinin oyunçuları Pino və Uilyamsın zədələrinin xarakteri məlum olub

Hər iki oyunçunun komanda yarışın sonrakı mərhələlərinə keçərsə, oyuna çıxa bilərlər
DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinin daha bir cütlüyü müəyyənləşib
03:51
DÇ-2026

DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinin daha bir cütlüyü müəyyənləşib

Çempionatda qrup mərhələsi 11-28 iyun tarixlərində keçirilir

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
27 İyun 12:15
DÇ-2026

Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

4 xalı olan dörd komanda özünü təhlükəsiz hiss edir, 3 xalı olanların taleyini isə J, K və L qruplarının son turu həll edəcək