Keyn İngiltərənin dünya çempionatlarıda ən çox qol vuran oyunçusudur

İngiltərə millisinin hücumçusu Harri Keyn DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin 3-cü turunda Panama ilə oyunda qol vuraraq, dünya çempionatlarında yeni milli qol rekorduna imza atıb.
İdman.Biz bildirir ki, matç 2:0 hesabı ilə İngiltərənin xeyrinə qurtarıb.
32 yaşlı ingilis 11 qol vuraraq milli komandanın dünya çempionatında ən çox qol vuran oyunçusu olub.
Bununla da Keyn daha əvvəllər 1986 və 1990-cı illərdə dünya çempionatlarında 12 oyunda 10 qol vuran Qari Linekerin rekordunu qırıb.
Keyn cari turnirdə üç oyun keçirib və üç qol vurub. İngiltərə 7 xal toplayaraq DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb.