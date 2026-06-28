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Uruqvay Futbol Federasiyası DÇ-2026-dan qayıdan yığma üçün çarter reysini ləğv edib

DÇ-2026
Xəbərlər
28 İyun 2026 05:14
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Uruqvay Futbol Federasiyası DÇ-2026-dan qayıdan yığma üçün çarter reysini ləğv edib

Uruqvay Futbol Assosiasiyası (AUF) milli komandanın 2026-cı il dünya çempionatıdan kənarlaşdırılmasından sonra çarter reysini ləğv edib.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Martin Çarkero sosial media səhifəsində məlumat verib.

Hər bir oyunçu dünya çempionatından ABŞ-dan kommersiya reysi ilə qayıtmalı olacaq.

Uruqvay üç oyundan iki xal qazanaraq H qrupunda üçüncü yeri tutub. İspaniya qrupda yeddi xalla birinci olub. Kabo-Verde üç xalla ikinci yeri tutub. Səudiyyə Ərəbistanı isə dördüncü yeri tutub.

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı çempiondur.

İdman.Biz
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