DÇ-2026: Xorvatiya - Qana matçında ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR + VİDEO

Xorvatiya - Qana matçında ikinci hissə start götürüb.
İlk hissədən sonra xorvatlar 1:0 hesabı ilə irəlidədirlər.
01:52
Xorvatiya - Qana matçında ilk yarı bitib.
İlk hissədən sonra xorvatlar 1:0 hesabı ilə irəlidədirlər.
01:34
Xorvatiya - Qana matçında hesab açılıb.
İdman.Biz bildirir ki, 32-ci dəqiqədə Petar Suçiç xorvatları irəli çıxarıb.
01:00
Futbol üzrə dünya çempionatının L qrupunda 3-cü turun oyunları keçirilir.
İdman.Biz bildirir ki, Xorvatiya Qana ilə qarşılaşır.
Matç Filadelfiyadakı “Lincoln Financial Field” stadionunda keçirilir. Baş hakim kanadalı Dryu Fişerdir.
İki turdan sonra Qananın 4, Xorvatiyanın isə 3 xalı var