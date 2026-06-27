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Tuxel İngiltərənin Panama ilə oyunda iştirak edəcək oyunçularını açıqlayıb

DÇ-2026
Xəbərlər
27 İyun 2026 23:42
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Tuxel İngiltərənin Panama ilə oyunda iştirak edəcək oyunçularını açıqlayıb

İngiltərə millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel 2026-cı il dünya çempionatı L qrupunun Panama ilə oyununa hansı oyunçuların vəsiqə qazanacağını açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matç 28 iyunda ABŞ-ın İst-Raterford şəhərindəki “Metlife” stadionunda keçiriləcək. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da başlayacaq.

“Deklan Raysın heyətdə iştirakı cəzalandırılmazdan əvvəl yalnız bir sarı vərəqədən asılıdırmı? Həm bəli, həm də yox. Onun bunun öhdəsindən gəlmək üçün kifayət qədər təcrübəsi var. Amma biz bunu bilirik. Əgər o, meydana çıxarsa və mən adətən Deklanı meydanda görmək istəyirəmsə, o, bunun öhdəsindən gələ bilməlidir və gələcək.

Elliott Anderson tam gücü ilə məşq etdi. Deklan Raysın da tam gücü ilə məşq etdi. Qana matçından sonra bəzi kiçik fiziki problemləri var idi, amma sağalmaq üçün vaxtları oldu. Ris Ceymsdən başqa hər kəs hazırdır və oynamağa hazırdır. Qərar verəcəyik”, - Tuxel Sky Sports-a bildirib.

L qrupundakı iki oyundan sonra Panamanın xalı yoxdur və sonuncu yerdədir. İngiltərə dörd xalla birincidir. Qana ikinci (4), Xorvatiya isə üçüncüdür (3).

Qrup mərhələsi 11-27 iyun tarixləri arasında keçirilir. Komandalar bir-biri ilə dairəvi sistemdə (hər biri üç oyun) oynayırlar. Hər qrupdan ilk iki yeri tutan komanda, üçüncü yeri tutan səkkiz ən yaxşı komanda ilə birlikdə pley-offa yüksələcək.

İdman.Biz
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