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Kabo-Verde millisinin 40 yaşlı qapıçısı dünya çempionatları tarixinə düşdü

DÇ-2026
Xəbərlər
27 İyun 2026 14:55
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Kabo-Verde millisinin 40 yaşlı qapıçısı dünya çempionatları tarixinə düşdü

Kabo-Verde millisinin qapıçısı Vozinya DÇ-2026-da tarixi nailiyyətə imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 40 yaşlı qolkiper Səudiyyə Ərəbistanı ilə qolsuz bərabərə (0:0) başa çatan qrup mərhələsinin III tur oyununda qapısını toxunulmaz saxlayıb.

Bu nəticə Kabo-Verde yığmasına dünya çempionatının 1/16 finalına yüksəlməyə imkan verib. Afrika təmsilçisi növbəti mərhələdə Argentina millisi ilə qarşılaşacaq.

Vozinya cari mundialda ikinci dəfə “quru oyun” keçirib. O, ilk turda da İspaniya ilə matçda qapısından qol buraxmamışdı.

“Opta”nın məlumatına görə, Vozinya 40 yaşını tamamladıqdan sonra dünya çempionatlarında birdən çox “quru oyun” keçirən cəmi üçüncü qapıçı olub. O, bu göstəricidə ingiltərəli Piter Şiltona (3 oyun) və italiyalı Dino Dzoffa (2 oyun) qoşulub.

İdman.Biz
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