DÇ-2026-nın 1/16 finalı: Messi Vozinyanı sınağa çəkəcək, Fransa qeyri-sabit İsveçlə üz-üzə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

G, H və I qruplarında keçirilən son turun oyunlarından sonra DÇ-2026-nın 1/16 final mərhələsinin daha beş cütü müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl bəlli olan Kanada – CAR, Braziliya – Yaponiya, Niderland – Mərakeş, ABŞ – Bosniya və Herseqovina cütlərinə daha beş qarşılaşma əlavə olunub.
Belə ki, ilk pley-off mərhələsində Almaniya – Paraqvay, Kot-d'İvuar – Norveç, Fransa – İsveç, Avstraliya – Misir və Argentina – Kabo-Verde yığmaları üz-üzə gələcəklər.
Almaniya – Paraqvay (30 iyun, 00:30, burada və aşağıda vaxt Bakı vaxtı ilə göstərilib)
Almaniya E qrupunu birinci pillədə başa vursa da, Yulian Nagelsmannın komandası qrup mərhələsində sabit oyun nümayiş etdirə bilmədi. Almanlar əvvəlcə Kurasaonu 7:1 hesabı ilə darmadağın etdilər, daha sonra Kot-d'İvuarı 2:1 hesabı ilə məğlub etdilər, lakin son turda Ekvadora 1:2 hesabı ilə uduzdular. Bu məğlubiyyət komandaya liderliyi itirməsə də, pley-off öncəsi narahatedici siqnal oldu. Çünki almanlar müdafiədə çoxlu boşluqlar buraxaraq rəqibə həddindən artıq imkan yaratdılar.
Paraqvay isə ən yaxşı üçüncü yerlərdən biri kimi növbəti mərhələyə yüksəldi. ABŞ-yə 1:4 hesablı ağır məğlubiyyətdən sonra Cənubi Amerika təmsilçisi toparlanaraq Türkiyəni 1:0 hesabı ilə məğlub etdi. Komanda ikinci hissənin böyük hissəsini azlıqda keçirsə də, qələbəni qorudu. Daha sonra Avstraliya ilə qolsuz heç-heçə etdi. Qustavo Alfaronun komandası hücumda parlaq görünməsə də, müdafiədə intizamlı oynamağı və nəticə qazanmağı bacarır.
Maraqlıdır ki, bu komandalar daha əvvəl dünya çempionatının pley-offunda qarşılaşıblar. DÇ-2002-nin 1/8 finalında Almaniya Oliver Noyvillin 88-ci dəqiqədə vurduğu qol sayəsində Paraqvayı 1:0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Həmin mundialda almanlar finala yüksəlmiş, paraqvaylılar isə 1/4 finalın bir addımlığında dayanmışdılar.
Bu dəfə də favorit Almaniya sayılır. Heyətin keyfiyyəti, təcrübə və ehtiyat qüvvəsinin genişliyi baxımından almanlar üstün görünürlər. Lakin Paraqvay artıq ilk turdakı uğursuzluqdan sonra çətin oyunlarda necə mübarizə aparmağı bacardığını göstərib. Almaniyanın əsas vəzifəsi oyuna nəzarəti erkən ələ almaq və rəqibin matçı gərgin, ağır ssenariyə çevirməsinə imkan verməməkdir.
Kot-d'İvuar – Norveç (30 iyun, 21:00)
Bu mərhələnin ən maraqlı cütlərindən biri hesab olunur. Kot-d'İvuar E qrupunu ikinci pillədə başa vuraraq pley-offa yüksəlib. Komanda turnirə Ekvador üzərində 1:0 hesablı qələbə ilə başlayıb, daha sonra Almaniyaya uduzub, həlledici oyunda isə Nikolas Pepenin dublu sayəsində Kurasaonu 2:0 hesabı ilə məğlub edərək tarixində ilk dəfə dünya çempionatının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
Norveç I qrupunda ikinci yeri tutub. Skandinaviyalılar İraq və Seneqal üzərində inamlı qələbələr qazansalar da, son turda Fransaya 1:4 hesabı ilə uduzublar. Baş məşqçi Stole Solbakken həmin oyunda Erlinq Holand və Martin Edeqoru ehtiyatda saxlayaraq liderlərini pley-off üçün qoruyub.
Heyətin gücü və fərdi ustalıq baxımından, xüsusilə Holandın iştirakı ilə Norveç favorit hesab olunur. Lakin Kot-d'İvuar artıq praqmatik və dözümlü futbol oynaya bildiyini nümayiş etdirib. Afrika Millətlər Kubokunun son qalibi üçün bu pley-off uğurlu inkişaf edən dövrün davamıdır.
Fransa – İsveç (1 iyul, 01:00)
Fransa I qrupunu maksimum nəticə ilə başa vurub. Komanda Seneqal, İraq və son turda Norveçi 4:1 hesabı ilə məğlub edib. Həmin görüşün əsas qəhrəmanı ilk hissədə het-trik edən Usman Dembele olub. Fransa qrup qalibi kimi pley-offa turnirin ən güclü komandalarından biri statusunda daxil olur.
İsveç isə F qrupundan ən yaxşı üçüncü yerlərdən biri kimi növbəti mərhələyə yüksəlib. Komanda Niderlanda məğlubiyyətdən sonra toparlanaraq vacib xallar toplayıb və Yaponiya ilə 1:1 hesablı heç-heçə sayəsində mundialda qalmağı bacarıb.
İsveçin əsas itkisi müdafiəçi İsak Hiyendir. O, Yaponiya ilə oyunda budun arxa əzələsindən zədə alıb və dünya çempionatında artıq meydana çıxa bilməyəcək. Bu isə Kilian Mbappe və əla formada olan Dembeleli Fransa hücumuna qarşı ciddi problemdir.
Bu komandalar arasında qarşıdurmaların zəngin tarixi var və İsveç dəfələrlə Fransaya çətinlik yaradıb. Ancaq hazırkı vəziyyətdə üstünlük açıq şəkildə fransızların tərəfindədir. Onlar həm heyətin dərinliyi, həm forma, həm də hücum xəttinin keyfiyyəti baxımından rəqibini üstələyirlər.
Avstraliya – Misir (3 iyul, 22:00)
Avstraliya D qrupunu ikinci pillədə başa vurub. Komanda əvvəlcə Türkiyəni 2:0 hesabı ilə məğlub edib, sonra ABŞ-yə 0:2 hesabı ilə uduzub, son turda isə Paraqvayla qolsuz heç-heçə edib. Bu nəticələr pley-off üçün kifayət edib. Bununla belə, avstraliyalılar ciddi itkilərlə üzləşiblər. Ceykob İtalyano və təcrübəli Metyu Leki zədə səbəbindən turniri erkən başa vurublar.
Misir G qrupunda ikinci yeri tutub. Hüsam Həsənin komandası Belçika ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib, daha sonra Yeni Zelandiyanı 3:1 hesabı ilə məğlub edərək ölkə tarixində dünya çempionatlarında ilk qələbəsini qazanıb. Son turda İranla 1:1 hesablı heç-heçədən sonra misirlilər 5 xal toplayaraq yalnız top fərqinə görə Belçikadan geri qalıblar.
Matç öncəsi əsas sual Məhəmməd Salahın durumudur. Komandanın kapitanı İranla görüşün ikinci hissəsində əvəzlənməsini istəyib. Məşqçilər korpusu onun tibbi müayinədən keçəcəyini açıqlayıb. İlkin məlumata görə, zədə ciddi görünmür. Lakin Salahın meydana çıxıb-çıxmayacağı qarşılaşmanın əsas mövzusu olacaq.
Avstraliya və Misir indiyədək yalnız yoldaşlıq görüşlərində üz-üzə gəliblər. Son qarşılaşma 2010-cu ildə keçirilib və Misirin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Dünya çempionatlarında isə bu, komandalar arasında ilk duel olacaq.
Argentina – Kabo-Verde (4 iyul, 02:00)
1/16 finalın ən fərqli cütlərindən biri. Bir tərəfdə dünya çempionu Argentina, digər tərəfdə isə ilk mundialında çıxış edən və artıq turnirin əsas sensasiyalarından birinə çevrilən Kabo-Verde.
Argentina C qrupunda Əlcəzairi 3:0, Avstriyanı isə 2:0 hesabı ilə məğlub edərək vaxtından əvvəl qrup liderliyini təmin edib. Lionel Skaloninin komandası yenə də intizamlı və təcrübəli təsir bağışlayır. Lionel Messi isə turnirə parlaq start verməyi bacarıb.
Kabo-Verde H qrupunu ikinci pillədə başa vurub. Komanda heç bir oyunda qalib gəlməsə də, məğlub da olmayıb. Debütant İspaniya ilə 0:0, Uruqvayla 2:2, Səudiyyə Ərəbistanı ilə isə 0:0 hesablı heç-heçələr edib, 3 xal toplayaraq Uruqvay və Səudiyyə Ərəbistanını geridə qoyub. Bu, ölkə futbolu üçün tarixi nəticədir. Kabo-Verde dünya çempionatlarının pley-off mərhələsinə yüksələn ən kiçik dövlətlərdən birinə çevrilib. Komandanın qapıçısı Vozinya isə möhtəşəm çıxışı sayəsində bütün dünyada azarkeşlərin sevimlisinə çevrilib və sosial şəbəkələrdə böyük izləyici ordusu qazanıb.
Bu cütün favoriti şübhəsiz Argentinadır. Lakin Kabo-Verde artıq sübut edib ki, təzyiq altında sınmır, intizamlı oyun sərgiləyir və sona qədər mübarizə aparır. Afrika təmsilçisi üçün Argentinaya qarşı oynamaq artıq tarixi hadisədir. Məhz belə qarşılaşmalar dünya çempionatının pley-off mərhələsini xüsusi edən əsas amillərdəndir.