DÇ-2026-nın 1/16 finalında hansı komandalar üz-üzə gələcək? – İDMAN. BİZ-in İCMALI

Futbol üzrə dünya çempionatı-2026-nın qrup mərhələsi sona yaxınlaşdıqca 1/16 finalın ilk cütləri də müəyyənləşməyə başlayıb. Pley-off cədvəli hələ tam formalaşmasa da, artıq bəlli olan bəzi qarşılaşmalar indidən böyük maraq doğurur.
İdman.Biz xəbər verir ki, 1/16 finalda ilk məlum cütlərdən biri Cənubi Afrika Respublikası ilə Kanada olacaq. Bu görüşdə Kanada favorit hesab olunsa da, cənubi afrikalılar indiyədək dəfələrlə sürpriz etməyi bacardıqlarını sübut ediblər.
Ən maraqlı qarşılaşmalardan biri isə Braziliya ilə Yaponiya arasında olacaq. Beşqat dünya çempionları bu cütün aşkar favoriti sayılsalar da, yaponlar turnirdə nümayiş etdirdikləri intizamlı və təşkilatlanmış oyunla növbəti sensasiyaya imza ata biləcəklərinə inam yaradıblar.
Almaniya ilə Paraqvay arasında keçiriləcək görüş də böyük maraq doğurur. Almanlar qrup mərhələsini inamla keçərək çempionluğun əsas namizədlərindən biri olduqlarını göstəriblər. Lakin paraqvaylılar pley-off oyunlarında istənilən rəqibə ciddi müqavimət göstərməyi bacaran komanda kimi tanınırlar.
Xüsusi diqqət çəkən qarşılaşmalardan biri də Niderland – Mərakeş dueli olacaq. Son dünya çempionatının finalçısı favorit sayılsa da, mərakeşlilər son illərdə Avropanın ən güclü komandalarına qarşı uğurlu çıxışları ilə adlarından söz etdirməyi bacarıblar.
Məhz bu cütü indidən məlum olan qarşılaşmalar arasında ən gözlənilməz hesab edənlər az deyil.
Daha bir Avropa dueli Fransa ilə İsveç arasında baş tutacaq. Fransa qrupunu inamla lider tamamlayıb və bu görüşdə üstün görünür. Bununla belə, İsveç millisi də turnirdə parlaq oyun nümayiş etdirərək növbəti sürprizə ümid edir.
Artıq daha iki tam formalaşmış cüt də bəllidir. Avstraliya Misirlə qarşılaşacaq və bu oyunda aşkar favorit yoxdur. Argentina isə pley-offun debütantı Kabo-Verde ilə üz-üzə gələcək.
Cənubi amerikalılar növbəti mərhələyə yüksəlməyə əsas namizəd hesab olunsalar da, Afrika təmsilçisi artıq dünya çempionatının ən böyük sürprizlərindən birinə çevrilib.
Bundan başqa, ABŞ-nin Bosniya və Herseqovina ilə qarşılaşacağı artıq dəqiqdir.
Belçikanın rəqibi isə qrup mərhələsinin son oyunlarından sonra müəyyənləşəcək.
İspaniya da öz rəqibini gözləyir. İspanlar J qrupunda ikinci yeri tutacaq komanda ilə qarşılaşacaqlar.
Qalan cütlər J, K və L qruplarında keçiriləcək son turun oyunlarından sonra müəyyənləşəcək. Məhz bundan sonra dünya çempionatının pley-off mərhələsinin tam cədvəli formalaşacaq.