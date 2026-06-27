Belçika Yeni Zelandiyanı darmadağın edərək qrupu lider başa vurdu - VİDEO

Belçika millisi futbol üzrə dünya çempionatı-2026-nın G qrupunun üçüncü turunda Yeni Zelandiya yığmasını böyük hesabla məğlub edib. Vankuverdə keçirilən qarşılaşma avropalıların 5:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, belçikalılar son turun oyununa səhv etmək hüququ olmadan çıxmışdılar. Misir və İranla heç-heçədən sonra komanda həm pley-offa yüksəlmək, həm də qrup birinciliyini təmin etmək üçün mütləq qalib gəlməli idi.
Belçika ilk dəqiqələrdən favorit statusunu doğruldaraq oyuna tam nəzarəti ələ alıb. Yeni Zelandiya bir dəfə fərqlənməyi bacarsa da, rəqibin hücumlarının qarşısını almaqda aciz qalıb.
Nəticədə Belçika inamlı qələbə qazanaraq qrupun ən böyükhesablı nəticəsinə imza atıb.
Qrup mərhələsinin yekununa əsasən, Belçika 5 xalla G qrupunu birinci pillədə başa vuraraq pley-offa yüksəlib. Yeni Zelandiya isə 1 xalla sonuncu – dördüncü yeri tutaraq dünya çempionatı ilə vidalaşıb.
Qrupda ikinci yeri də 5 xal toplayan Misir millisi tutub. Afrikalılar əlavə göstəricilərə görə Belçikadan geri qalıblar. İran isə 3 xalla üçüncü sırada qərarlaşıb.