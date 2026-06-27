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Seneqal dünya çempionatlarında Afrikanın rekordunu yeniləyib

DÇ-2026
Xəbərlər
27 İyun 2026 04:19
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Seneqal dünya çempionatlarında Afrikanın rekordunu yeniləyib

Seneqal millisi 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsinin 3-cü turunun matçında İraqı 5:0 hesabı ilə məğlub edərək, Afrika komandaları arasında dünya futbol çempionatları tarixində rekorda imza atıb.

İdman.Biz bu barədə ispaniyalı jurnalist Aleksis Martin-Tamayoya istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, əvvəllər heç bir Afrika komandası dünya çempionatının final mərhələsində bir oyunda dörddən çox qol vurmayıb. Əvvəlki rekord DÇ-2026-da Mərakeş tərəfindən qoyulmuşdu (Haitiyə qarşı 4:2).

Seneqal I qrupunda üç xalla üçüncüdür. Fransa doqquz xalla birinci, Norveç isə altı xalla ikinci yerdədir. İraq üç oyunda bir xal belə qazana bilməyib və dördüncü yerdədir.

İdman.Biz

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