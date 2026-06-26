Dembele Norveçlə oyunda het-trik edir - YENİLƏNİR + VİDEO

Fransa Norveçlə oyunda fərqi artırıb.
Usman Dembele 32-ci dəqiqədə Norveçin qapısına üçüncü qolunu vurub.
23:23
Fransa - Norveç matçında hesab dəyişib.
20-ci dəqiqədə Dembele fransızların ikinci qolunu vurub. 1 dəqiqə sonra isə Telo Osqor buraxılan qollarıdan brinin əvəzini çxııb.
23:10
Fransa - Norveç matçında hesab açılıb.
7-ci dəqiqədə Usman Demebele fransızları irəli çıxarıb.
23:02
Futbol üzrə dünya çempionatının I qrupunda son tura start verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, sonuncu turda qrupu liderləri Fransa və Norveç üz-üzə gəlirlər.
Oyun ABŞ-ın Foksboro şəhərindəki “Gillette” stadionunda keçirilir. Baş hakim ingiltərəli Maykl Oliverdir.
I qrupunun iki turundan sonra Fransa altı xalla birinci yerdədir. Altı xal toplamış Norveç isə ikinci yerdədir. Hər iki komanda pley-offa yüksəlib.
Komadaların start heyətləri belədir:
Norveç: Selvik, Estiqor, Byorkan, Falhener, Berq, Eursnes, Torstvedt, Osqor, Sölderup, Bobb, Larsen.
Fransa: Meynan, Upamekano, Kunde, T. Ernandes, Lakrua, Kone, Tçuameni, Dembele, Mbappe, Olise, Due.