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Dembele Norveçlə oyunda het-trik edir - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
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26 İyun 2026 23:35
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Dembele Norveçlə oyunda het-trik edir

Fransa Norveçlə oyunda fərqi artırıb.

Usman Dembele 32-ci dəqiqədə Norveçin qapısına üçüncü qolunu vurub.

23:23

Fransa - Norveç matçında hesab dəyişib.

20-ci dəqiqədə Dembele fransızların ikinci qolunu vurub. 1 dəqiqə sonra isə Telo Osqor buraxılan qollarıdan brinin əvəzini çxııb.

23:10

Fransa - Norveç matçında hesab açılıb.

7-ci dəqiqədə Usman Demebele fransızları irəli çıxarıb.

23:02

Futbol üzrə dünya çempionatının I qrupunda son tura start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, sonuncu turda qrupu liderləri Fransa və Norveç üz-üzə gəlirlər.

Oyun ABŞ-ın Foksboro şəhərindəki “Gillette” stadionunda keçirilir. Baş hakim ingiltərəli Maykl Oliverdir.

I qrupunun iki turundan sonra Fransa altı xalla birinci yerdədir. Altı xal toplamış Norveç isə ikinci yerdədir. Hər iki komanda pley-offa yüksəlib.

Komadaların start heyətləri belədir:

Norveç: Selvik, Estiqor, Byorkan, Falhener, Berq, Eursnes, Torstvedt, Osqor, Sölderup, Bobb, Larsen.

Fransa: Meynan, Upamekano, Kunde, T. Ernandes, Lakrua, Kone, Tçuameni, Dembele, Mbappe, Olise, Due.

İdman.Biz
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