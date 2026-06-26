İsak: “İndi optimal formadayam”

“Liverpul”un və İsveç millisinin hücumçusu Aleksander İsak hazırkı fiziki forması barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, DÇ-2026-da F qrupunda çıxış edən İsveç 4 xalla üçüncü olub.
“Klubda və milli komandada oynamaq tamamilə fərqli şeylərdir. Milli komandaya gələndə İsveç milli komandası və Dünya Kubokundan başqa heç nə barədə düşünmürdüm.
Əlbəttə ki, Dünya Kubokunda yaxşı çıxış etmək xoşdur və həmişə ən yaxşı formanı göstərmək istəyirsən. Hazırda pik formadayam. Ümid edirəm ki, yaxşı nəticələr göstərməyə davam edə bilərəm.
Hazırda özümü çox yaxşı hiss edirəm. Amma maksimum səviyyənizi müəyyən etmək çətindir; heç vaxt bilmirsiniz. Hazırda fiziki hazırlıq baxımından şikayətlənəcək bir şeyim yoxdur”, - deyə “Liverpool Echo” qəzeti İsakın sözlərini sitat gətirir.