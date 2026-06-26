De la Fuente: “Ancaq qələbə haqqında düşünürük”

İspaniya millisinin baş məşqçisi Luis de la Fuente komandasının Uruqvayla qarşıdakı oyunu ilə bağlı fikirlərini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, DÇ-2026 qrup mərhələsinin 3-cü tur oyunu iyunun 27-də keçiriləcək.
“Keçən gün nümayiş olunan oyun heç bir dəyişiklik tələb etmədi, amma əvəzedicilərin gördükləri və məşqdə gördüklərim məni çox qane etdi. Əvəzedici kimi meydana kim gəlsə, yaxşı çıxış edəcək. Bu gün son məşqimiz olacaq, amma kimin oynayacağını artıq bilirəm.
Biz buna hər şeyimizi verməliyik. Hər tur daha çətin olur. Biz finala yüksəlmək və inkişafa davam etmək istəyirik. Rəqib daha da güclənəcək.
Biz ancaq qələbə haqqında düşünürük. Başqa heç nə. Finala çıxmaq üçün hamıya qarşı oynamaq lazımdır. Qələbədən heç vaxt imtina etməyəcəyəm. Mən yalnız qalib gəlmək üçün necə oynamağı bilirəm – qalib gəlmək və daha yaxşı olmaq”, – de la Fuente deyib.