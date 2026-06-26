DÇ-2026 turnirin tarixində azarkeş rekordu qırıb

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatı tarixdə ən çox tamaşaçı olan mundial olub.
İdman.Biz-in rəsmi FIFA saytına istinadən məlumatına görə, 26 iyun tarixinə olan məlumata əsasən, qrup mərhələsinin oyunlarını stadionlarda 3.605.357 tamaşaçı izləyib.
Əvvəlki rekord 1994-cü ildə ABŞ-da keçirilən dünya çempionatında 3.587.538 azarkeşlə qeydə alınıb. Hazırkı turnir bu göstəricini hətta dörddəbir final başlamazdan əvvəl də üstələyib. Orta tamaşaçı sayı oyuna 65.524 tamaşaçı olub. 104 oyun planlaşdırıldığı üçün final tamaşaçılarının sayının 4,5 milyonu keçəcəyi gözlənilir.
Tarixdə ilk dəfə olaraq final turnirində 48 komanda iştirak edir və oyunlar ABŞ, Kanada və Meksikadakı 16 stadionda keçirilir. Ən böyük arenalar arasında Denverdəki “Empower Field at Mile High” (76.125 yerlik), Arlingtondakı “AT&T” stadionu (70.649 yerlik) və Mexikodakı “Estadio Azteca” (87.523) var.