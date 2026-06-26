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Holand və Edeqor Fransa ilə oyunu buraxa bilərlər

DÇ-2026
Xəbərlər
26 İyun 2026 20:57
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Holand və Edeqor Fransa ilə oyunu buraxa bilərlər

Norveçli oyunçular Erlinq Holand və Martin Edeqorun 2026-cı il dünya çempionatı I qrupunun 3-cü turunda Fransa ilə keçiriləcək oyunu buraxmaq ehtimalı var.

İdman.Biz bu barədə “L'Équipe” qəzetinə istinadən məlumat verir.

Oyun bu gün, 26 iyunda ABŞ-ın Foksboro şəhərindəki “Gillette” stadionunda keçiriləcək.

Nəşrin məlumatına görə, Norveçin əsas heyəti Fransa ilə oyun üçün istirahət edəcək. Seneqala (3:2) qarşı oyunda start heyətində yer alan bütün oyunçulardan yalnız Fredrik Aursnes start heyətində olacaq. Hücumçu Aleksandr Sörlot və start qapıçısı Eryan Nyuland da ehtiyat oyunçular skamyasında qalacaqlar.

Qrupdakı iki oyundan sonra Norveç altı xala malikdir və ikinci yerdədir. Altı xala malik Fransa birinci yerdədir. Hər iki komanda pley-offa yüksəlib.

Qrup mərhələsi 11-27 iyun tarixlərində keçirilir. Komandalar bir-biri ilə dairəvi sistemdə (hər biri üç oyun) oynayırlar. Hər qrupdan ilk iki yeri tutan komanda, üçüncü yeri tutan səkkiz ən yaxşı komanda ilə birlikdə pley-offa yüksələcək.

İdman.Biz
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