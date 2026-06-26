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DÇ-2026: İraq Seneqalla oyunda azlıqda qalır - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
26 İyun 2026 23:21
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DÇ-2026: İraq Seneqalla oyunda azlıqda qalır

Seneqal - İraq matçında asiyalıların oyunçusu meydandan qovulub.

İdman.Biz bildirir ki, 14-cü dəqiqədə Rebin Sulaka meydançadan çıxarılıb.

23:09

Seneqal - İraq matçında qol vurulub.

İdman.Biz bildirir ki, 4-cü dəqiqədə Abdulaye Sek afrikalıları önə keçirib.

23:01

Futbol üzrə dünya çempionatında I qrupunda 3-cü turda Seneqal və İraq milliləri qarşılaşır.

İdman.Biz bildirir ki, matç Kanadanın Toronto şəhərindəki “BMO Field” stadionunda baş tutur.

Oyunu ingiltərəli Entoni Teylor idarə edir.

İki oyundan sonra bu komandalar bir xal belə toplamayıblar.

İdman.Biz
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