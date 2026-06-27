Misir İranla dramatik oyunda pley-offa yüksəldi - VİDEO

Misir və İran milliləri futbol üzrə dünya çempionatı-2026-nın G qrupunun üçüncü turunda heç-heçə ediblər. Sietldə keçirilən qarşılaşma 1:1 hesabı ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun kəşfiyyatsız başlayıb. Artıq 5-ci dəqiqədə Misir hesabı açıb: İbrahim Saber İran qapıçısı Əlirza Beyranvəndin səhvindən yararlanaraq topu tora göndərib.
İran tez özünə gəlib və demək olar dərhal hesabı bərabərləşdirmək imkanı qazanıb. 11-ci dəqiqədə Mehdi Taremi penaltidən yararlana bilməyib – misirli qapıçı onun zərbəsini dəf edib. Lakin artıq 14-cü dəqiqədə Ramin Rezayan komandasının səhvini aradan qaldıraraq tarazlığı bərpa edib - 1:1.
Parlaq debütdən sonra oyun daha ehtiyatlı məcraya keçib. Misir pley-offa çıxaran lazımi nəticəni qorumağa çalışıb, İran isə həlledici zərbə üçün imkan axtarıb.
İkinci hissədə hər iki komandanın oyununda əsəbilik hiss olunub: səhvin qiyməti çox yüksək idi.
Əsas dram isə artıq kompensasiya olunmuş vaxtda yaşanıb. İran ikinci qolu vuraraq bir neçə saniyəliyə qələbənin bir addımlığına çatıb. Bu qol qrupdakı bütün vəziyyəti dəyişə bilərdi. Lakin VAR yoxlamasından sonra qol ofsayd səbəbindən ləğv edilib. İran üçün bu epizod əsl zərbə olub – komanda tarixi qələbəyə çox yaxınlaşsa da, yekunda yalnız heç-heçə ilə kifayətlənib.
Qrup mərhələsinin yekununa əsasən, Misir 5 xal toplayaraq G qrupunda ikinci yeri tutub və 1/16 finala vəsiqəni təmin edib.
İran 3 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb və indi ən yaxşı üçüncü yer sahibləri sırasında pley-offa çıxmaq üçün digər qruplardakı nəticələrdən asılıdır.
Qrupun qalibi 5 xal toplayan Belçika olub, Yeni Zelandiya isə 1 xalla dünya çempionatında çıxışını başa vurub.