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Mbappe DÇ-2022-nın yarımfinalından bəri ilk dəfə mundial matçında qol vurmayıb

DÇ-2026
Xəbərlər
27 İyun 2026 07:15
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Mbappe DÇ-2022-nın yarımfinalından bəri ilk dəfə mundial matçında qol vurmayıb

Fransa millisinin kapitanı Kilian Mbappe DÇ-2026 qrup mərhələsinin üçüncü turunda Norveçə 4:1 hesabı ilə qalib gəldikləri oyunda qol vura bilməyib.

İdman.Biz bildirir ki, hücumçu daha əvvəl ardıcıl üç dünya çempionatı oyununda qol vurmuşdu.

2022-ci il dünya çempionatının finalında Argentina ilə oyunda (3:3, penaltilərdə 2:4) Mbappe het-trik edib. Daha sonra o, cari turnirin birinci turunda Seneqala iki qol vurdu (3:1) və ikinci turda İraqa qarşı matçda (3:0) iki qol vuraraq bu uğuru təkrarlayıb. Hücumçunun seriyası Norveçə qarşı oyunda başa çatdı - o, qol vura bilmədi, amma iki məhsuldar ötürmə etdi.

Matç Fransanın 4:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Didye Deşamın komandası doqquz xal qazanıb və I qrupunda Norveçi (altı xal) qabaqlayaraq birinci yeri tutub. Fransanın 1/16 finaldakı rəqibi 27 iyundakı oyunlardan sonra müəyyənləşəcək.

İdman.Biz
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