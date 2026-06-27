Mbappe DÇ-2022-nın yarımfinalından bəri ilk dəfə mundial matçında qol vurmayıb

Fransa millisinin kapitanı Kilian Mbappe DÇ-2026 qrup mərhələsinin üçüncü turunda Norveçə 4:1 hesabı ilə qalib gəldikləri oyunda qol vura bilməyib.
İdman.Biz bildirir ki, hücumçu daha əvvəl ardıcıl üç dünya çempionatı oyununda qol vurmuşdu.
2022-ci il dünya çempionatının finalında Argentina ilə oyunda (3:3, penaltilərdə 2:4) Mbappe het-trik edib. Daha sonra o, cari turnirin birinci turunda Seneqala iki qol vurdu (3:1) və ikinci turda İraqa qarşı matçda (3:0) iki qol vuraraq bu uğuru təkrarlayıb. Hücumçunun seriyası Norveçə qarşı oyunda başa çatdı - o, qol vura bilmədi, amma iki məhsuldar ötürmə etdi.
Matç Fransanın 4:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Didye Deşamın komandası doqquz xal qazanıb və I qrupunda Norveçi (altı xal) qabaqlayaraq birinci yeri tutub. Fransanın 1/16 finaldakı rəqibi 27 iyundakı oyunlardan sonra müəyyənləşəcək.