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DÇ-2026: İngiltərə, Portuqaliya və Argentina son tur oyununa çıxırlar

DÇ-2026
Xəbərlər
27 İyun 2026 10:50
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DÇ-2026: İngiltərə, Portuqaliya və Argentina son tur oyununa çıxırlar

Futbol üzrə DÇ-2026-da qrup mərhələsinin son oyunları keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, azarkeşləri daha altı oyun gözləyir. Üçüncü turda J, K və L qruplarında həlledici matçlar baş tutacaq.
L qrupunda Panama İngiltərə ilə, Xorvatiya isə Qana ilə üz-üzə gələcək. Bu matçlar qrupdakı yekun sıralama və pley-off şansları baxımından böyük önəm daşıyır.

K qrupunda Kolumbiya - Portuqaliya görüşü turun əsas oyunlarından biri olacaq. Paralel matçda DR Konqo Özbəkistanla qarşılaşacaq.

J qrupunda isə Argentina İordaniya ilə, Əlcəzair Avstriya ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Bu oyunlardan sonra qrup mərhələsinin bütün iştirakçıları pley-offdakı taleyini biləcək.

DÇ-2026, qrup mərhələsi, üçüncü tur
28 iyun
01:00 Panama - İngiltərə
01:00 Xorvatiya - Qana
03:30 Kolumbiya - Portuqaliya
03:30 DR Konqo - Özbəkistan
06:00 İordaniya - Argentina
06:00 Əlcəzair - Avstriya

Qeyd edək ki, oyunların başlama saatları Bakı vaxtı ilə göstərilib.

İdman.Biz
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