Didye Deşam Fransa millisinin düşərgəsinə qayıdıb

“Le Parisien” qəzetinin verdiyi məlumata görə, Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam anasının vəfatı səbəbindən ayrıldıqdan sonra milli komandanın düşərgəsinə qayıdıb.
İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl Deşamın anasının vəfat etdiyi və ailəsinə mümkün qədər yaxın olmaq və dəfn mərasimində iştirak etmək üçün ABŞ-dakı milli komandanın düşərgəsini tərk etdiyi bildirilirdi.
O, komandanın 3-cü oyun günündə I qrupunda Norveçi 4:1 hesabı ilə məğlub etdiyi matçda millinin yanında olmayıb.
Fransa millisi üç oyundan sonra doqquz xala sahibdir, I qrupunda birinci yeri tutub və 2026-cı il dünya çempionatının 1/16 finalında İsveçlə qarşılaşacaq.