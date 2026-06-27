27 İyun 2026
AZ

Didye Deşam Fransa millisinin düşərgəsinə qayıdıb

DÇ-2026
Xəbərlər
27 İyun 2026 21:30
23
Didye Deşam Fransa millisinin düşərgəsinə qayıdıb

“Le Parisien” qəzetinin verdiyi məlumata görə, Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam anasının vəfatı səbəbindən ayrıldıqdan sonra milli komandanın düşərgəsinə qayıdıb.

İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl Deşamın anasının vəfat etdiyi və ailəsinə mümkün qədər yaxın olmaq və dəfn mərasimində iştirak etmək üçün ABŞ-dakı milli komandanın düşərgəsini tərk etdiyi bildirilirdi.

O, komandanın 3-cü oyun günündə I qrupunda Norveçi 4:1 hesabı ilə məğlub etdiyi matçda millinin yanında olmayıb.

Fransa millisi üç oyundan sonra doqquz xala sahibdir, I qrupunda birinci yeri tutub və 2026-cı il dünya çempionatının 1/16 finalında İsveçlə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Karluş Keyruş: “İşimiz azarkeşləri xoşbəxt etməkdir”
19:34
DÇ-2026

Karluş Keyruş: “İşimiz azarkeşləri xoşbəxt etməkdir”

L qrupunun oyunu 28 iyunda keçiriləcək
Kabo-Verde futbolçuları bir faizlik proqnozu rəqs edərək qeyd etdilər - VİDEO
17:15
DÇ-2026

Kabo-Verde futbolçuları bir faizlik proqnozu rəqs edərək qeyd etdilər - VİDEO

Kabo-Verde millisi DÇ-2026-nın 1/16 finalına yüksəlib
DÇ-2026: Xorvatiya - Qana döyüşü və "Xixon biabırçılığı"nın əks-sədası – İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:50
DÇ-2026

DÇ-2026: Xorvatiya - Qana döyüşü və "Xixon biabırçılığı"nın əks-sədası – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol üzrə dünya çempionatının qrup mərhələsi başa çatır, bundan sonra 1/16 finalın bütün cütləri müəyyənləşəcək
DÇ-2026-nın 1/16 finalı: Messi Vozinyanı sınağa çəkəcək, Fransa qeyri-sabit İsveçlə üz-üzə - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:35
DÇ-2026

DÇ-2026-nın 1/16 finalı: Messi Vozinyanı sınağa çəkəcək, Fransa qeyri-sabit İsveçlə üz-üzə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Hazırda futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 mərhələsinin doqquz cütü müəyyənləşib
Kabo-Verde millisinin 40 yaşlı qapıçısı dünya çempionatları tarixinə düşdü
14:55
DÇ-2026

Kabo-Verde millisinin 40 yaşlı qapıçısı dünya çempionatları tarixinə düşdü

Vozinya ingiltərəli və italiyalı qapıçının nailiyyətini təkrarlayıb
İran millisinin baş məşqçisi nəticələrə görə ABŞ-ni ittiham etdi
12:34
DÇ-2026

İran millisinin baş məşqçisi nəticələrə görə ABŞ-ni ittiham etdi

İran-Misir matçı dramatikliyi ilə seçilib

Ən çox oxunanlar

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
Bakıda UFC həyəcanı: Asu Almabayev amerikalı döyüşçünü məğlub edir - YENİLƏNİR + FOTO/VİDEO
21:32
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: Asu Almabayev amerikalı döyüşçünü məğlub edir - YENİLƏNİR + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır