DÇ-2026: Panama - İngiltərə matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR

İngiltərə - Panama matçında ikinci yarı başlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, ilk hissədən sonra oyunda qol vurulmayıb.
01:51
İngiltərə - Panama matçında ilk yarı bitib.
İdman.Biz bildirir ki, ilk hissədən sonra oyunda qol vurulmayıb.
01:01
Futbol üzrə dünya çempionatının L qrupunda 3-cü turun oyunları keçirilir.
İdman.Biz bildirir ki, qrup lideri İngiltərə Panama ilə qarşılaşır.
Matç İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilir. Baş hakim qətərli Ədürrəhman Əl Cassimdir.
İki turdan sonra İngiltərənin 4, Xorvatiyanın isə 0 xalı var.