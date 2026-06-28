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DÇ-2026: Panama - İngiltərə matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR

DÇ-2026
Xəbərlər
28 İyun 2026 02:04
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DÇ-2026: Panama - İngiltərə matçında ikinci hissədir

İngiltərə - Panama matçında ikinci yarı başlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, ilk hissədən sonra oyunda qol vurulmayıb.

01:51

İngiltərə - Panama matçında ilk yarı bitib.

İdman.Biz bildirir ki, ilk hissədən sonra oyunda qol vurulmayıb.

01:01

Futbol üzrə dünya çempionatının L qrupunda 3-cü turun oyunları keçirilir.

İdman.Biz bildirir ki, qrup lideri İngiltərə Panama ilə qarşılaşır.

Matç İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilir. Baş hakim qətərli Ədürrəhman Əl Cassimdir.

İki turdan sonra İngiltərənin 4, Xorvatiyanın isə 0 xalı var.

İdman.Biz
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