İbrahimoviç İranın sayılmayan qolu barədə: “Bir millətin arzusu oğurlandı”

İsveç millisinin keçmiş hücumçusu Zlatan İbrahimoviç İran millisinin 2026-cı il dünya çempionatında Misirlə oyunda sayılmayan qolu barədə fikirlərini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, matç 1:1 hesabı ilə bitib.
“Məhz buna görə insanlar VAR-a inamlarını itirirlər. Bizə deyildi ki, bu sistem aşkar səhvləri aradan qaldırmaq üçün yaradılıb, amma futbolun ən böyük səhnəsində daha çox mübahisələrə səbəb olmağa davam edir. Bu, sadəcə olaraq qəbuledilməzdir.
Təkrarı dəfələrlə izlədim və hələ də başa düşmürəm ki, onlar bunu necə ofsayd adlandıra biliblər. Dünya çempionatında bir ölkənin taleyini həll edə biləcək bir qolu ləğv edəcəksinizsə, ekrana baxaraq təxmin etmək əvəzinə, 100% əmin olmalısınız. Milyonlarla iranlı tarixi bir an hesab etdiklərini qeyd etdi, lakin bir neçə saniyə ərzində hakimlər heyətinin onu ləğv etdiyini gördülər. Onlar sadəcə bir qolu ləğv etmədilər; onlar bir millətin arzusunu oğurladılar”, - deyə AS İbrahimoviçdən sitat gətirir.
90+3-cü dəqiqədə top standartdan Misirin cərimə meydançasına ötürüldü. Yarımmüdafiəçi Məhəmməd Qurbani topu misirli oyunçuya vurdu, top müdafiəçi Şoca Xəlilzadəyə tərəf sıçradı, o isə yıxılaraq topu qapıdan keçirdi. Oyunun baş hakimi Şimon Marsinyak VAR-ı nəzərdən keçirdikdən sonra ofsayd səbəbindən qolu hesaba almadı.