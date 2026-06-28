28 İyun 2026
AZ

İbrahimoviç İranın sayılmayan qolu barədə: “Bir millətin arzusu oğurlandı”

DÇ-2026
Xəbərlər
28 İyun 2026 01:36
76
İbrahimoviç İranın sayılmayan qolu barədə: “Bir millətin arzusu oğurlandı”

İsveç millisinin keçmiş hücumçusu Zlatan İbrahimoviç İran millisinin 2026-cı il dünya çempionatında Misirlə oyunda sayılmayan qolu barədə fikirlərini bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, matç 1:1 hesabı ilə bitib.

“Məhz buna görə insanlar VAR-a inamlarını itirirlər. Bizə deyildi ki, bu sistem aşkar səhvləri aradan qaldırmaq üçün yaradılıb, amma futbolun ən böyük səhnəsində daha çox mübahisələrə səbəb olmağa davam edir. Bu, sadəcə olaraq qəbuledilməzdir.

Təkrarı dəfələrlə izlədim və hələ də başa düşmürəm ki, onlar bunu necə ofsayd adlandıra biliblər. Dünya çempionatında bir ölkənin taleyini həll edə biləcək bir qolu ləğv edəcəksinizsə, ekrana baxaraq təxmin etmək əvəzinə, 100% əmin olmalısınız. Milyonlarla iranlı tarixi bir an hesab etdiklərini qeyd etdi, lakin bir neçə saniyə ərzində hakimlər heyətinin onu ləğv etdiyini gördülər. Onlar sadəcə bir qolu ləğv etmədilər; onlar bir millətin arzusunu oğurladılar”, - deyə AS İbrahimoviçdən sitat gətirir.

90+3-cü dəqiqədə top standartdan Misirin cərimə meydançasına ötürüldü. Yarımmüdafiəçi Məhəmməd Qurbani topu misirli oyunçuya vurdu, top müdafiəçi Şoca Xəlilzadəyə tərəf sıçradı, o isə yıxılaraq topu qapıdan keçirdi. Oyunun baş hakimi Şimon Marsinyak VAR-ı nəzərdən keçirdikdən sonra ofsayd səbəbindən qolu hesaba almadı.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: Xorvatiya - Qana matçında ikinci hissə başlayıb
02:07
DÇ-2026

DÇ-2026: Xorvatiya - Qana matçında ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR + VİDEO

Matç Filadelfiyadakı “Lincoln Financial Field” stadionunda keçirilir
DÇ-2026: Panama - İngiltərə matçında ikinci hissədir
02:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Panama - İngiltərə matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR

Oyunun baş hakimi qətərli Ədürrəhman Əl Cassimdir
Tuxel İngiltərənin Panama ilə oyunda iştirak edəcək oyunçularını açıqlayıb
27 İyun 23:42
DÇ-2026

Tuxel İngiltərənin Panama ilə oyunda iştirak edəcək oyunçularını açıqlayıb

İngiltərə dörd xalla L qrupunda birincidir
Didye Deşam Fransa millisinin düşərgəsinə qayıdıb
27 İyun 21:30
DÇ-2026

Didye Deşam Fransa millisinin düşərgəsinə qayıdıb

Fransa millisi üç oyundan sonra doqquz xala sahibdir
Karluş Keyruş: “İşimiz azarkeşləri xoşbəxt etməkdir”
27 İyun 19:34
DÇ-2026

Karluş Keyruş: “İşimiz azarkeşləri xoşbəxt etməkdir”

L qrupunun oyunu 28 iyunda keçiriləcək
Kabo-Verde futbolçuları bir faizlik proqnozu rəqs edərək qeyd etdilər - VİDEO
27 İyun 17:15
DÇ-2026

Kabo-Verde futbolçuları bir faizlik proqnozu rəqs edərək qeyd etdilər - VİDEO

Kabo-Verde millisi DÇ-2026-nın 1/16 finalına yüksəlib

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Misir İranla dramatik oyunda pley-offa yüksəldi - VİDEO
27 İyun 09:31
DÇ-2026

Misir İranla dramatik oyunda pley-offa yüksəldi - VİDEO

İran penaltidən yararlana bilmədi, son saniyələrdə VAR “mane” oldu