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İspaniya millisinin oyunçuları Pino və Uilyamsın zədələrinin xarakteri məlum olub

DÇ-2026
Xəbərlər
28 İyun 2026 04:27
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İspaniya millisinin oyunçuları Pino və Uilyamsın zədələrinin xarakteri məlum olub

İspaniya millisinin hücumçuları Yeremi Pino və Niko Uilyams 2026-cı il dünya çempionatının H qrupunda Uruqvayla (1:0) oyundan sonra tibbi müayinədən keçiblər və nəticələr gözləniləndən daha əlverişli olub.

İdman.Biz bu barədə Mundo Deportivo-ya istinadən bildirir.

Rentgen müayinələri çiynində akromio-klavikulyar oynaq burxulan Yeremi Pinonun sınığı olmadığını, Niko Uilyamsa isə sağ ayağında adduktor zədəsi diaqnozu qoyulduğunu göstərib.

Hər iki oyunçunun komanda yarışın sonrakı mərhələlərinə keçərsə, builki dünya çempionatında İspaniya millisində oynamağa davam etmək hüququna malik olduğu bildirilir.

İdman.Biz
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