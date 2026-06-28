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Şotlandiya DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinə çıxmaq şansını itirib

DÇ-2026
Xəbərlər
28 İyun 2026 03:39
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Şotlandiya DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinə çıxmaq şansını itirib

Şotlandiya milli komandası DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanmaq şansını rəsmən itirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu, Xorvatiyanın Dünya Kuboku qrup mərhələsinin üçüncü turunda Xorvatiya və Qana arasında qələbə qazanmasından sonra mümkün oldu.

Xorvatlar 2:1 hesabı ilə qalib gələrək qrupda ikinci yeri tutub. Bu arada, Qana qrupda dörd xalla üçüncü yeri tutub. Üstəlik, Qana ən yaxşı üçüncü yeri tutanların reytinqində Şotlandiyanı keçərək pley-offa çıxmaq şansı qazanıb.

Şotlandiya C qrupunda üç oyundan üç xal qazanaraq üçüncü yeri tutub. Xatırladaq ki, hər qrupdan ilk iki yeri tutan komanda, səkkiz üçüncü yeri tutan komanda ilə birlikdə DÇ-2026 pley-offuna vəsiqə qazanacaq.

İdman.Biz
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