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Qonsalu Ramuş tezliklə “Milan”a keçəcək

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 İyun 2026 10:00
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Qonsalu Ramuş tezliklə “Milan”a keçəcək

Portuqaliya millisinin hücumçusu Qonsalu Ramuş tezliklə “Pari Sen-Jermen”dən “Milan”a keçəcək.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Fabrizio Romanoya istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, klublar transfer şərtləri ilə bağlı razılığa gəliblər və oyunçunun özü də “rossonerilər”lə əməkdaşlığının bütün detallarını dəqiqləşdirib.

Ötən mövsüm Ramuş bütün yarışlarda 45 oyun keçirib, 12 qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 30 milyon avrodur.

2025/26 mövsümündə “Milan” A Seriyasında beşinci yeri tutub.

İdman.Biz
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