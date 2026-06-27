27 İyun 2026
AZ

“Mançester Yunayted” üç qapıçı arasından Onanaya əvəzedici seçir

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 İyun 2026 08:11
80
“Mançester Yunayted” üç qapıçı arasından Onanaya əvəzedici seçir

“Mançester Yunayted” bu yay qapıçılar Andre Onan və Altay Bayındırın ayrılmasına hazırlaşır. Qapıçı Radek Vitekin də “qırmızı şeytanlar”ın gənclər komandasından ayrılması ehtimalı yüksəkdir.

İdman.Biz-in “TEAMtalk”a istinadən məlumatına görə, “qırmızı şeytanlar” əvəzedicilər axtarır.

Mənbənin məlumatına görə, “Mançester Yunayted” bu oyunçuları 33 yaşlı qapıçı Sem Conston (“Vulverhempton”), 35 yaşlı Karl Darlou (“Lids”) və ya 30 yaşlı Anqus Qann (“Nottingem Forest”dən gedir) ilə əvəz edə bilər.

Senne Lammens hazırda komandanın əsas qapıçısıdır. Belçikalı ötən mövsüm bütün yarışlarda 37 oyunda meydana çıxıb və səkkiz dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mbappe DÇ-2022-nın yarımfinalından bəri ilk dəfə mundial matçında qol vurmayıb
07:15
DÇ-2026

Mbappe DÇ-2022-nın yarımfinalından bəri ilk dəfə mundial matçında qol vurmayıb

Hücumçu daha əvvəl ardıcıl üç dünya çempionatı oyununda qol vurmuşdu
DÇ-2026: Kabo-Verde tarix yazaraq pley-offa vəsiqə qazandı
06:20
DÇ-2026

DÇ-2026: Kabo-Verde tarix yazaraq pley-offa vəsiqə qazandı

Afrika təmsilçisi Səudiyyə Ərəbistanı ilə heç-heçə edərək DÇ-2026-da yoluna davam edib
DÇ-2026: İspaniya Uruqvayı məğlub edərək lider kimi pley-offa çıxdı
06:17
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya Uruqvayı məğlub edərək lider kimi pley-offa çıxdı - VİDEO

Musleranın səhvi oyunun taleyini həll edib
Bernal İngiltərənin aparıcı klublarının təkliflərinə məhəl qoymur
06:14
Dünya futbolu

Bernal İngiltərənin aparıcı klublarının təkliflərinə məhəl qoymur

Bernal “Barselona”nın akademiyasının yetirməsidir
Antuan Semenyo: “Hakimlərə qarşı daha aqressiv olmalıyıq”
05:12
DÇ-2026

Antuan Semenyo: “Hakimlərə qarşı daha aqressiv olmalıyıq”

Qana qrup mərhələsinin son oyununda Xorvatiya ilə qarşılaşacaq
Seneqal dünya çempionatlarında Afrikanın rekordunu yeniləyib
04:19
DÇ-2026

Seneqal dünya çempionatlarında Afrikanın rekordunu yeniləyib

Seneqal I qrupunda üç xalla üçüncüdür

Ən çox oxunanlar

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar
25 İyun 00:58
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Kanada A qrupunun ikincisi ilə pley-offda qarşılaşacaq
Azərbaycan cüdo millisi Sindao Qran-prisinin ilk yarış günündə medal hesabını açıb - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyun 15:36
Cüdo

Azərbaycan cüdo millisi Sindao Qran-prisinin ilk yarış günündə medal hesabını açıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Əhməd Yusifov bürünc medal qazanıb, Gültac Məmmədəliyeva və Ruslan Paşayev beşinci olub