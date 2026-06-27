Bernal İngiltərənin aparıcı klublarının təkliflərinə məhəl qoymur

“Barselona”nın 18 yaşlı yarımmüdafiəçisi Mark Bernal İngiltərə klublarının təkliflərini rədd edir.
İdman.Biz-in “Mundo Deportivo”ya istinadən məlumatına görə, “Çelsi”, “Mançester Yunayted” və “Arsenal” yarımmüdafiəçi ilə bağlı araşdırma aparıblar. Buna baxmayaraq, oyunçu yay transfer pəncərəsi zamanı aparıcı Premyer Liqa klublarının onu almaq marağını nəzərə almadan “Barselona”da qalmaqda israr edir.
Bernal “Barselona”nın akademiyasının yetirməsidir. Ötən mövsüm o, bütün yarışlarda 33 oyunda meydana çıxıb, beş qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun bazar dəyəri 30 milyon avrodur.