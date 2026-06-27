Emmanuel Peti bütün futbol medallarını itirdiyini deyib

1998-ci il dünya çempionu, Fransa millisinin və “Arsenal”ın keçmiş yarımmüdafiəçisi Emmanuel Petit karyerası ərzində qazandığı bütün kubokları itirdiyini açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu uzun müddətdir seyfdə saxlamağı planlaşdırdığı medalları, eləcə də Dünya Kubokunun surətini tapa bilmədiyini etiraf edib.
“Dünya Kubokunun surətini götürüb seyfə qoydum. Medallarla da eyni şeyi etmək istəyirdim. Saatlarla onları axtardım. Dəli oldum. İngiltərə, Fransa çempionatları, kuboklar, dünya və Avropa çempionatlarının medalları. Hər şey yoxa çıxdı”, - deyə Talk Sport Petitdən sitat gətirir.
55 yaşlı Petit 2004-cü ildə karyerasını bitirib. 1998-ci il dünya çempionluğu ilə yanaşı, 2000-ci ildə Avropa çempionatını, klub səviyyəsində isə “Arsenal” ilə İngiltərə çempionatını və kubokunu, “Monako” ilə isə Fransa çempionatını qazanıb. Keçmiş futbolçu mükafatların harada və hansı şəraitdə yoxa çıxdığını dəqiqləşdirməyib.