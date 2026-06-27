27 İyun 2026
AZ

Emmanuel Peti bütün futbol medallarını itirdiyini deyib

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 İyun 2026 03:16
83
Emmanuel Peti bütün futbol medallarını itirdiyini deyib

1998-ci il dünya çempionu, Fransa millisinin və “Arsenal”ın keçmiş yarımmüdafiəçisi Emmanuel Petit karyerası ərzində qazandığı bütün kubokları itirdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu uzun müddətdir seyfdə saxlamağı planlaşdırdığı medalları, eləcə də Dünya Kubokunun surətini tapa bilmədiyini etiraf edib.

“Dünya Kubokunun surətini götürüb seyfə qoydum. Medallarla da eyni şeyi etmək istəyirdim. Saatlarla onları axtardım. Dəli oldum. İngiltərə, Fransa çempionatları, kuboklar, dünya və Avropa çempionatlarının medalları. Hər şey yoxa çıxdı”, - deyə Talk Sport Petitdən sitat gətirir.

55 yaşlı Petit 2004-cü ildə karyerasını bitirib. 1998-ci il dünya çempionluğu ilə yanaşı, 2000-ci ildə Avropa çempionatını, klub səviyyəsində isə “Arsenal” ilə İngiltərə çempionatını və kubokunu, “Monako” ilə isə Fransa çempionatını qazanıb. Keçmiş futbolçu mükafatların harada və hansı şəraitdə yoxa çıxdığını dəqiqləşdirməyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Seneqal dünya çempionatlarında Afrikanın rekordunu yeniləyib
04:19
DÇ-2026

Seneqal dünya çempionatlarında Afrikanın rekordunu yeniləyib

Seneqal I qrupunda üç xalla üçüncüdür
Dembele Jüst Fontenin nailiyyətini təkrarlayıb
01:45
DÇ-2026

Dembele Jüst Fontenin nailiyyətini təkrarlayıb

1958-ci ildə Jüst Fonten Paraqvayın qapısından üç top keçirib
Mbappe DÇ-2026-da məhsuldar hərəkətlərə görə Messini ötüb
01:22
DÇ-2026

Mbappe DÇ-2026-da məhsuldar hərəkətlərə görə Messini ötüb

Fransa qrup mərhələsini 9 xalla birinci yerdə bitirib
Seneqal böyükhesablı qələbə sayəsində pley-off şanslarını yüksəldib
01:07
DÇ-2026

Seneqal böyükhesablı qələbə sayəsində pley-off şanslarını yüksəldib - YENİLƏNİB + VİDEO

İndi onların 1/16 finala yüksəlmək üçün real şansları var
“Bavariya” və Laymer 2029-cu ilə qədər müqaviləni razılaşdırıblar
00:04
Dünya futbolu

“Bavariya” və Laymer 2029-cu ilə qədər müqaviləni razılaşdırıblar

Laymer ötən mövsüm Bundesliqada 29 oyun keçirib
FİFA Fransa millisinə matçda matəm sarğıları taxmağı qadağan edib
26 İyun 23:46
DÇ-2026

FİFA Fransa millisinə matçda matəm sarğıları taxmağı qadağan edib

Oyunçular baş məşqçi Didye Deşamın anasını yad etməyi planlaşdırırdılar

Ən çox oxunanlar

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar
25 İyun 00:58
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Kanada A qrupunun ikincisi ilə pley-offda qarşılaşacaq
Azərbaycan cüdo millisi Sindao Qran-prisinin ilk yarış günündə medal hesabını açıb - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyun 15:36
Cüdo

Azərbaycan cüdo millisi Sindao Qran-prisinin ilk yarış günündə medal hesabını açıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Əhməd Yusifov bürünc medal qazanıb, Gültac Məmmədəliyeva və Ruslan Paşayev beşinci olub