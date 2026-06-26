“Real” Daniel Sebalyosun komandadan ayrıldığını açıqlayıb

Yarımmüdafiəçi Daniel Sebalyos “Real Madrid”dən ayrılıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə “Los Blancos”un rəsmi saytında məlumat verilib.
“Real Madrid” və Daniel Sebalyos onun oyunçu karyerasını klubumuzda bitirmək barədə qarşılıqlı razılığa gəliblər.
Dani Sebalyos 2017-ci ildən bəri, klub tarixinin ən uğurlu dövrlərindən birində “Real Madrid” oyunçusudur. Əsas komandada yeddi mövsüm ərzində o, 215 oyun keçirib və 16 titul qazanıb: üç Avropa Kuboku, dörd Klublararası Dünya Kuboku, üç Avropa Superkuboku, iki İspaniya Liqası titulu, bir İspaniya Kuboku və üç İspaniya Superkuboku.
“Real Madrid” klubda olduğu müddətdə göstərdiyi fədakarlığa və zəhmətə görə Daniel Sebalyosa təşəkkür edir və ona və ailəsinə həyatlarının bu yeni mərhələsində ən yaxşı arzularını bildirir.
“Real Madrid” onun evi olub və həmişə də belə qalacaq”, - klubun açıqlamasında deyilir.