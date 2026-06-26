Elliot Anderson 150 milyon avroya “Mançester Siti”yə keçir

“Mançester Siti” yarımmüdafiəçi Elliot Anderson üçün “Nottingem Forest”lə transfer müqaviləsini razılaşdırıb.
İdman.Biz-in jurnalist Fabrizio Romanoya istinadən məlumatına görə, bonuslar da daxil olmaqla, müqavilənin dəyəri 150 milyon avroya qədərdir.
Mənbənin məlumatına görə, danışıqlar ötən həftədən bəri son mərhələdədir və bu gün, 25 iyunda Anderson klubdan onu buraxmasını istəyib. 23 yaşlı ingilis hazırda 2026-cı il dünya çempionatı üçün İngiltərə milli komandasında olduğu ABŞ-da tibbi müayinədən keçəcək.
“Nyukasl Yunayted”in yetirməsi olan Anderson 2024-cü ildə 15 milyon funt sterlinqə “Nottingem Forest”ə keçib. Ötən mövsüm o, Premyer Liqada 38 oyun keçirib, dörd qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.