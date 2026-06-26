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Almaniya Ekvadorla matçda irəli çıxır - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
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26 İyun 2026 00:05
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Almaniya Ekvadorla matçda irəli çıxır

Almaniya - Ekvador oyununda hesab açılıb.

İdman.Biz bildirir ki, 2-ci dəqiqədə Leroy Sane dəqiq olub - 1:0.

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Futbol üzrə dünya çempionatında E qrupununda son turun matçları keçirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, üçüncü turda Almaniya və Ekvador yığmaları qarşılaşırlar.

Oyun ABŞ-ın İst-Raterford şəhərinin “Metlife” stadionunda oynanılır. Görüşü amerikalı Tori Penso idarə edir.

Almaniya iki oyundan 6 xal qazanaraq E qrupunun lideridir və artıq pley-offa vəsiqəni təmin edib. Almanlar ilk matça Kürasaonu 7:1 hesabı ilə məğlub ediblər, ikinci turda isə Kot-d'İvuardan üstün olublar – 2:1.

Ekvadorun isə iki matçdan sonra 1 xalı var. Cənubi Amerika təmsilçiləri ilk turda Kot-d'İvuara uduzublar – 0:1, ikinci turda isə Kürasao ilə qolsuz bərabərliyə nail olublar – 0:0. Ekvador bu dünya çempionatında qol vurmamış üç millidən biridir.

İdman.Biz
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