DÇ-2026: Kürasao daha bir sensasiyaya imza ata biləcəkmi?

Futbol üzrə dünya çempionatının E qrupunda mübarizəyə yekun vurulur.
İdman.Biz bildirir ki, son turda Kürasao və Kot-d'İvuar milliləri üz-üzə gəlirlər.
Matç Filadelfiya şəhərindəki “Lincoln Financial Field” stadionunda keçirilir. Oyunun baş hakimi isveçli Qlenn Nüberqdir.
Kürasao iki oyundan bir xal qazanaraq E qrupunda dördüncü yerdədir. Komanda debüt matçında Almaniyaya uduzub – 1:7, ikinci oyunda isə Ekvadorla heç-heçəyə nail olub – 0:0.
Kot-d'İvuar isə üç xalla ikinci yerdədir. İvuarlılar turnirdəki ilk qarşılaşmada Ekvadoru (1:0) məğlub ediblər, ikinci oyunda isə almanlara 1:2 hesabı ilə məğlub olublar.