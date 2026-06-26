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DÇ-2026: Kürasao daha bir sensasiyaya imza ata biləcəkmi?

DÇ-2026
Xəbərlər
26 İyun 2026 00:00
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DÇ-2026: Kürasao daha bir sensasiyaya imza ata biləcəkmi?

Futbol üzrə dünya çempionatının E qrupunda mübarizəyə yekun vurulur.

İdman.Biz bildirir ki, son turda Kürasao və Kot-d'İvuar milliləri üz-üzə gəlirlər.

Matç Filadelfiya şəhərindəki “Lincoln Financial Field” stadionunda keçirilir. Oyunun baş hakimi isveçli Qlenn Nüberqdir.

Kürasao iki oyundan bir xal qazanaraq E qrupunda dördüncü yerdədir. Komanda debüt matçında Almaniyaya uduzub – 1:7, ikinci oyunda isə Ekvadorla heç-heçəyə nail olub – 0:0.

Kot-d'İvuar isə üç xalla ikinci yerdədir. İvuarlılar turnirdəki ilk qarşılaşmada Ekvadoru (1:0) məğlub ediblər, ikinci oyunda isə almanlara 1:2 hesabı ilə məğlub olublar.

İdman.Biz
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