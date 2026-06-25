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Patrik Şik Çexiya millisində karyerasını bitirib

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 İyun 2026 23:01
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Patrik Şik Çexiya millisində karyerasını bitirib

Hücumçu Patrik Şik Çexiya milli komandasında karyerasını bitirdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, Avropa komandası DÇ-2026-nın A qrupundan çıxa bilməyib.

“Bu gün milli komandadakı fəaliyyətim başa çatır. Bu qərar impulsiv və ya qəfil deyildi. Bu, uzun müddətdir düşündüyüm və düşündüyüm bir fikirdir. Bu, duyğular, sevinc, məyusluqlar, qələbələr və çətin anlarla dolu bir səyahət idi. Həmişə milli komandaya bütün gücümü sərf etməyə və ölkəmizi bacardığım qədər yaxşı təmsil etməyə çalışmışam. Milli komanda formasında qazandıqlarımla qürurla ayrılıram. Amma eyni zamanda, hiss edirəm ki, Çexiya futbolu son illərdə göstərdiyindən daha çox şeydir.

Həqiqətlə üzləşməli və uzunmüddətli perspektivdə işə yaramayan bir sıra şeyləri dəyişdirməliyik. Bunu qəzəb və ya məyusluqdan demirəm. Bunu Çexiya futboluna qayğı göstərdiyim üçün deyirəm. Bütün bu müddət ərzində məni dəstəkləyən bütün azarkeşlərə, komanda yoldaşlarına və insanlara təşəkkür edirəm. Çexiya formasını geyinmək mənim üçün şərəf idi”, - deyə Şik sosial media hesabında yazıb.

Hücumçu Çexiya millisində 56 oyun keçirib və 26 qol vurub.

İdman.Biz
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