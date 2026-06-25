25 İyun 2026
AZ

Qətər 2026-cı il dünya çempionatı üçün saxta azarkeşlər gətiribmiş

DÇ-2026
Xəbərlər
25 İyun 2026 21:45
77
Qətər 2026-cı il dünya çempionatı üçün saxta azarkeşlər gətiribmiş

Qətər rəsmiləri tribunaları doldurmaq və milli komandalarına aktiv dəstək simulyasiya etmək üçün təsadüfi insanların dünya çempionatına səyahətini maliyyələşdirib.

İdman.Biz-in Telegraph Sport-a istinadən məlumatına görə, dövlət “azarkeşlərin” aviabiletlərini, oteldə yerləşmələrini və matç biletlərini tam ödəyib. Gələnlərin çoxu əvvəllər heç vaxt futbol stadionunda olmayıb və bəziləri hətta iştiraklarına görə birbaşa pul kompensasiyası alıblar.

Nəşrin məlumatına görə, Qətər tərəfindən maliyyələşdirilən təkcə ABŞ-a təxminən 1000 nəfər səyahət edib. Körfəz ölkələri ilə hər hansı bir əlaqəsi olan hər kəs pulsuz bilet almaq və turnirdə iştirak etmək imkanına malik olub. Bundan əlavə, təşkilatçıların tribunalardakı boş yerləri dərhal doldurmaq üçün ABŞ və Meksikadan olan yerli sakinlərə əlavə pul ödədiyi barədə məlumatlar var.

Simulyasiyanın miqyası təxminən 2000 saxta azarkeşin qatıldığı Bosniya ilə oyun zamanı özünü göstərib. Saxta tamaşaçıların orijinal görünməsini təmin etmək üçün Qətər futbol rəsmiləri markalı papaqlar, eynəklər və bayraqlar da daxil olmaqla xüsusi azarkeş dəstləri hazırlayıb paylayıblar.

Proses mərkəzləşdirilmiş şəkildə əlaqələndirilib. Oyundan bir gün əvvəl Qətər rəsmiləri Sietldəki “Hyatt Regency” otelində təxminən 500 yeni oyunçunu toplayıblar. Bu brifinq zamanı insanlara əsl azarkeşlərin necə davranmalı olduqları barədə ətraflı təlimatlar verilib: onlara şəhərdə mütəşəkkil şəkildə yürüş etmək, stadionda toplaşmaq və oyun zamanı komandanı “səmimi” dəstəkləmək tapşırılıb.

Qətər tərəfinin bildirdiyinə görə, bu genişmiqyaslı kampaniyanın rəsmi məqsədi “stadionda oyunçuların dünya səhnəsində ən yaxşı nəticələrini əldə etmələrinə kömək edəcək canlı bir atmosfer” yaratmaq idi. Lakin komandaya süni dəstək kömək etməyib: Qətər komandası turnirdə uğursuz çıxış edib, qruplarında cəmi bir xalla və 2:10 qol fərqi ilə sonuncu yeri tutub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dik Advokat: “İstənilən rəqib üçün həyatı çətinləşdirə bilərik”
20:44
DÇ-2026

Dik Advokat: “İstənilən rəqib üçün həyatı çətinləşdirə bilərik”

Kürasao iki oyundan bir xal qazanaraq E qrupunda dördüncü yerdədir
Fae: “Rəqiblərimizə hörmətlə yanaşsaq, növbəti mərhələyə yüksəlmək şansımız var”
20:29
DÇ-2026

Fae: “Rəqiblərimizə hörmətlə yanaşsaq, növbəti mərhələyə yüksəlmək şansımız var”

Kot-d'Ivuar qrupda üç xalla ikinci yerdədir
Haker FİFA-nın saytını sındıraraq yayımları və statistikanı idarə edib
19:12
DÇ-2026

Haker FİFA-nın saytını sındıraraq yayımları və statistikanı idarə edib

Səhv dərc edildikdən sonra FIFA özü onu aradan qaldırıb
Vinisius Ronaldo və Rivaldonun mundiallardakı nailiyyətini təkrarlayıb
18:57
DÇ-2026

Vinisius Ronaldo və Rivaldonun mundiallardakı nailiyyətini təkrarlayıb

Ronaldo və Rivaldo bunu 2002-ci ildə keçirilən dünya çempionatında etmişdilər
DÇ-2026: Almaniya və ABŞ artıq rahatdır, Yaponiya ilə İsveç arasında həlledici duel – İDMAN.BİZ-in İCMALI
18:10
DÇ-2026

DÇ-2026: Almaniya və ABŞ artıq rahatdır, Yaponiya ilə İsveç arasında həlledici duel – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Növbəti oyun günündə mundialın pley-off mərhələsinin daha bir neçə iştirakçısı müəyyənləşəcək
Avstraliya Paraqvayla oyun ərəfəsində anşlaqa hazırlaşır - İDMAN.BİZ MELBURNDA
17:10
DÇ-2026

Avstraliya Paraqvayla oyun ərəfəsində anşlaqa hazırlaşır - İDMAN.BİZ MELBURNDA

Futbol üzrə Dünya çempionatında qrupdan çıxmaq uğrunda həlledici oyunlar davam edir

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır
22 İyun 23:03
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “AT&T Stadium”da keçirilib