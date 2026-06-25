Qətər 2026-cı il dünya çempionatı üçün saxta azarkeşlər gətiribmiş

Qətər rəsmiləri tribunaları doldurmaq və milli komandalarına aktiv dəstək simulyasiya etmək üçün təsadüfi insanların dünya çempionatına səyahətini maliyyələşdirib.
İdman.Biz-in Telegraph Sport-a istinadən məlumatına görə, dövlət “azarkeşlərin” aviabiletlərini, oteldə yerləşmələrini və matç biletlərini tam ödəyib. Gələnlərin çoxu əvvəllər heç vaxt futbol stadionunda olmayıb və bəziləri hətta iştiraklarına görə birbaşa pul kompensasiyası alıblar.
Nəşrin məlumatına görə, Qətər tərəfindən maliyyələşdirilən təkcə ABŞ-a təxminən 1000 nəfər səyahət edib. Körfəz ölkələri ilə hər hansı bir əlaqəsi olan hər kəs pulsuz bilet almaq və turnirdə iştirak etmək imkanına malik olub. Bundan əlavə, təşkilatçıların tribunalardakı boş yerləri dərhal doldurmaq üçün ABŞ və Meksikadan olan yerli sakinlərə əlavə pul ödədiyi barədə məlumatlar var.
Simulyasiyanın miqyası təxminən 2000 saxta azarkeşin qatıldığı Bosniya ilə oyun zamanı özünü göstərib. Saxta tamaşaçıların orijinal görünməsini təmin etmək üçün Qətər futbol rəsmiləri markalı papaqlar, eynəklər və bayraqlar da daxil olmaqla xüsusi azarkeş dəstləri hazırlayıb paylayıblar.
Proses mərkəzləşdirilmiş şəkildə əlaqələndirilib. Oyundan bir gün əvvəl Qətər rəsmiləri Sietldəki “Hyatt Regency” otelində təxminən 500 yeni oyunçunu toplayıblar. Bu brifinq zamanı insanlara əsl azarkeşlərin necə davranmalı olduqları barədə ətraflı təlimatlar verilib: onlara şəhərdə mütəşəkkil şəkildə yürüş etmək, stadionda toplaşmaq və oyun zamanı komandanı “səmimi” dəstəkləmək tapşırılıb.
Qətər tərəfinin bildirdiyinə görə, bu genişmiqyaslı kampaniyanın rəsmi məqsədi “stadionda oyunçuların dünya səhnəsində ən yaxşı nəticələrini əldə etmələrinə kömək edəcək canlı bir atmosfer” yaratmaq idi. Lakin komandaya süni dəstək kömək etməyib: Qətər komandası turnirdə uğursuz çıxış edib, qruplarında cəmi bir xalla və 2:10 qol fərqi ilə sonuncu yeri tutub.