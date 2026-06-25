Dik Advokat: “İstənilən rəqib üçün həyatı çətinləşdirə bilərik”

Kürasao komandasının baş məşqçisi Dik Advokat 2026-cı il FIFA Dünya çempionatı E qrupunda Kot-d'İvuarla keçiriləcək oyundan əvvəl danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun bu gün, 25 iyunda, gecəyarısı başlayacaq.
“Kürasao Fransanı yoldaşlıq oyununda 2:1 hesabı ilə məğlub edən əla komandadır. Belə bir rəqiblə qarşılaşmaqdan qürur duymalıyıq. Oyunçular bu çətinliyi qəbul etməyə can atırlar. Biz bütün gücümüzü sərf etmək istəyirik. Ekvadora qarşı oynadığımız kimi (0:0) oynasaq, düşünürəm ki, düzgün yolda olacağıq. Fil Dişi Sahili komandasının səviyyəsinə baxmayaraq, bu barədə əla hisslərim var. İstənilən rəqib üçün həyatı çətinləşdirə bilərik”, - deyə Advokaat FIFA-nın rəsmi saytında bildirib.
Kürasao iki oyundan bir xal qazanaraq E qrupunda dördüncü yerdədir. Kot-d'İvuar isə üç xalla ikinci yerdədir.