25 İyun 2026
AZ

Dik Advokat: “İstənilən rəqib üçün həyatı çətinləşdirə bilərik”

DÇ-2026
Xəbərlər
25 İyun 2026 20:44
14
Dik Advokat: “İstənilən rəqib üçün həyatı çətinləşdirə bilərik”

Kürasao komandasının baş məşqçisi Dik Advokat 2026-cı il FIFA Dünya çempionatı E qrupunda Kot-d'İvuarla keçiriləcək oyundan əvvəl danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun bu gün, 25 iyunda, gecəyarısı başlayacaq.

“Kürasao Fransanı yoldaşlıq oyununda 2:1 hesabı ilə məğlub edən əla komandadır. Belə bir rəqiblə qarşılaşmaqdan qürur duymalıyıq. Oyunçular bu çətinliyi qəbul etməyə can atırlar. Biz bütün gücümüzü sərf etmək istəyirik. Ekvadora qarşı oynadığımız kimi (0:0) oynasaq, düşünürəm ki, düzgün yolda olacağıq. Fil Dişi Sahili komandasının səviyyəsinə baxmayaraq, bu barədə əla hisslərim var. İstənilən rəqib üçün həyatı çətinləşdirə bilərik”, - deyə Advokaat FIFA-nın rəsmi saytında bildirib.

Kürasao iki oyundan bir xal qazanaraq E qrupunda dördüncü yerdədir. Kot-d'İvuar isə üç xalla ikinci yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Fae: “Rəqiblərimizə hörmətlə yanaşsaq, növbəti mərhələyə yüksəlmək şansımız var”
20:29
DÇ-2026

Fae: “Rəqiblərimizə hörmətlə yanaşsaq, növbəti mərhələyə yüksəlmək şansımız var”

Kot-d'Ivuar qrupda üç xalla ikinci yerdədir
Haker FİFA-nın saytını sındıraraq yayımları və statistikanı idarə edib
19:12
DÇ-2026

Haker FİFA-nın saytını sındıraraq yayımları və statistikanı idarə edib

Səhv dərc edildikdən sonra FIFA özü onu aradan qaldırıb
Vinisius Ronaldo və Rivaldonun mundiallardakı nailiyyətini təkrarlayıb
18:57
DÇ-2026

Vinisius Ronaldo və Rivaldonun mundiallardakı nailiyyətini təkrarlayıb

Ronaldo və Rivaldo bunu 2002-ci ildə keçirilən dünya çempionatında etmişdilər
DÇ-2026: Almaniya və ABŞ artıq rahatdır, Yaponiya ilə İsveç arasında həlledici duel – İDMAN.BİZ-in İCMALI
18:10
DÇ-2026

DÇ-2026: Almaniya və ABŞ artıq rahatdır, Yaponiya ilə İsveç arasında həlledici duel – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Növbəti oyun günündə mundialın pley-off mərhələsinin daha bir neçə iştirakçısı müəyyənləşəcək
Avstraliya Paraqvayla oyun ərəfəsində anşlaqa hazırlaşır - İDMAN.BİZ MELBURNDA
17:10
DÇ-2026

Avstraliya Paraqvayla oyun ərəfəsində anşlaqa hazırlaşır - İDMAN.BİZ MELBURNDA

Futbol üzrə Dünya çempionatında qrupdan çıxmaq uğrunda həlledici oyunlar davam edir
Neymarın oğlunu azarkeş sandılar: Braziliyalı ulduz özü müdaxilə etdi - FOTO/VİDEO
16:29
DÇ-2026

Neymarın oğlunu azarkeş sandılar: Braziliyalı ulduz özü müdaxilə etdi - FOTO/VİDEO

Braziliya millisinin Şotlandiya üzərində qələbəsindən sonra meydanda maraqlı və emosional an yaşanıb

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır
22 İyun 23:03
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “AT&T Stadium”da keçirilib