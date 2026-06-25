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Fae: “Rəqiblərimizə hörmətlə yanaşsaq, növbəti mərhələyə yüksəlmək şansımız var”

DÇ-2026
Xəbərlər
25 İyun 2026 20:29
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Fae: “Rəqiblərimizə hörmətlə yanaşsaq, növbəti mərhələyə yüksəlmək şansımız var”

Kot-d'Ivuar millisinin baş məşqçisi Emers Fae DÇ-2026 E qrupunun 3-cü turunda Kürasao ilə qarşılaşacaqları oyundan əvvəl gözləntilərini bölüşüb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun bu gün, 25 iyunda, gecəyarısı başlayacaq.

“Əsas amil Ekvador (1:0) və Almaniya (1:2) ilə matçlarda göstərdiyimiz eyni səviyyədə fədakarlığı, eyni münasibəti və eyni intensivliyi nümayiş etdirmək bacarığımız olacaq. Rəqiblərimizə hörmətlə yanaşsaq, düşünürəm ki, növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün yaxşı şansımız var. Almaniyaya məğlubiyyətdən sonra özümüzə gəlmək üçün vaxtımız oldu. Komandanın əhval-ruhiyyəsi yaxşıdır. Oyunçular dünya çempionatının pley-off mərhələsinə tarixi bir addım atmağa yaxın olduqlarını bilirlər”, - Fae deyib.

Kürasao E qrupunda iki oyundan bir xalla dördüncü, Kot-d'Ivuar isə üç xalla ikinci yerdədir.

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı çempiondur.

İdman.Biz
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