26 İyun 2026
AZ

“Arsenal” “Mançester Yunayted”lə 70 milyon avroluq yarımmüdafiəçi uğrunda rəqabət apara bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 İyun 2026 05:15
91
“Arsenal” “Mançester Yunayted”lə 70 milyon avroluq yarımmüdafiəçi uğrunda rəqabət apara bilər

“Arsenal” və “Mançester Yunayted” “Bornmut”un yarımmüdafiəçisi Aleks Skotu izləyir.

İdman.Biz bu barədə “Daily Mail”ə istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, “albalılar” 22 yaşlı futbolçunu 60 milyon funt sterlinqə (70 milyon avro) sata bilər. “Bornmut” da Skottla müqaviləni uzatmaq istəyir. Lakin ingilis oyunçuya artan maraq səbəbindən bu, problem yarada bilər.

Ötən mövsüm Skott bütün yarışlarda 39 oyunda meydana çıxıb, dörd qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: Niderland qrup lideri oldu, pley-offda rəqib Mərakeşdir - VİDEO
05:31
DÇ-2026

DÇ-2026: Niderland qrup lideri oldu, pley-offda rəqib Mərakeşdir - VİDEO

Ronald Kumanın komandası 1/16 finalda Mərakeşlə qarşılaşacaq
DÇ-2026: Yaponiya pley-offa yüksəlib Braziliyanın rəqibi oldu - VİDEO
05:18
DÇ-2026

DÇ-2026: Yaponiya pley-offa yüksəlib Braziliyanın rəqibi oldu - VİDEO

F qrupunda son turun bərabərliyi hər iki komandanı pley-offa daşıyıb
Xoselu: “Real”dan getmək qərarı həmişə mənə təsir edəcək
04:13
Dünya futbolu

Xoselu: “Real”dan getmək qərarı həmişə mənə təsir edəcək

Xoselu 2023/2024 mövsümündə “Real Madrid”də oynayıb
FİFA İran-Misir matçında LGBT bayraqlarının qaldırılmasına icazə verib
03:14
DÇ-2026

FİFA İran-Misir matçında LGBT bayraqlarının qaldırılmasına icazə verib

Həm İran, həm də Misirdə eynicinsli münasibətlər cinayət hesab edilir
Ekvador Almaniya üzərində qələbə ilə pley-off şansı qazanır
02:03
DÇ-2026

Ekvador Almaniya üzərində qələbə ilə pley-off şansı qazanır - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüşü amerikalı Tori Penso idarə edib
DÇ-2026: Kot-d'İvuar pley-offa yüksəlir
01:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Kot-d'İvuar pley-offa yüksəlir - YENİLƏNİB+ VİDEO

Matç Filadelfiya şəhərindəki “Lincoln Financial Field” stadionunda keçirilib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar
25 İyun 00:58
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Kanada A qrupunun ikincisi ilə pley-offda qarşılaşacaq