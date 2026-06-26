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DÇ-2026: Yaponiya pley-offa yüksəlib Braziliyanın rəqibi oldu - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
26 İyun 2026 05:18
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DÇ-2026: Yaponiya pley-offa yüksəlib Braziliyanın rəqibi oldu - VİDEO

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında F qrupunun üçüncü turuna yekun vurulub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Yaponiya və İsveç yığmaları ABŞ-nin Texas ştatında yerləşən Arlinqton şəhərində üz-üzə gəlib. AT&T stadionunda keçirilən görüş 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

Matçda hesabı 56-cı dəqiqədə Yaponiya millisi açıb. Ritsu Doanın ötürməsindən sonra Daizen Maeda fərqlənib. İsveç yığması buna 62-ci dəqiqədə cavab verib. Entoni Elanqa cərimə meydançasının sağ küncündən dəqiq zərbə ilə tarazlığı bərpa edib.

Bu nəticədən sonra Yaponiya F qrupunu beş xalla ikinci pillədə başa vurub. Asiya təmsilçisi 1/16 finalda Braziliya ilə qarşılaşacaq.

İsveç isə dörd xalla üçüncü yeri tutub və ən yaxşı üçüncü yer sahibləri sırasında pley-offa yüksəlmə şansını qoruyub. Skandinaviya təmsilçisinin növbəti mərhələdəki rəqibi digər qrupların yekun nəticələrindən sonra dəqiqləşəcək.

F qrupunu Niderland yeddi xalla lider kimi tamamlayıb. Tunis isə xalsız qalaraq mundialla vidalaşıb.

İdman.Biz
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