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“Əl-Hilal” Salahı üç illik 60 milyon avroya transfer etmək istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 İyun 2026 01:07
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“Əl-Hilal” Salahı üç illik 60 milyon avroya transfer etmək istəyir

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Hilal” klubu hücumçu Məhəmməd Salaha ümumi dəyəri 60 milyon avro olan üç illik müqavilə təklif etməyi planlaşdırır.

İdman.Biz-in ESPN-ə istinadən məlumatına görə, klub ulduz hücumçunu transfer etmək üçün vəsait ayırıb.

Mənbənin məlumatına görə, müqavilə illik 20 milyon avro maaş üçün nəzərdə tutulub. Müqavilə 2029-cu ilin iyun ayına qədər qüvvədə olacaq və eyni maliyyə şərtləri ilə avtomatik olaraq daha bir mövsüm üçün, 2030-cu ilin iyun ayına qədər uzadıla bilər. Salah “Liverpul”dan ayrıldıqdan sonra azad agentdir və bu, mümkün müqaviləni asanlaşdırır.

Ötən mövsüm 34 yaşlı misirli 41 oyun keçirib, 12 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib. Hazırda o, 2026-cı il dünya çempionatında Misir millisində oynayır. Onun növbəti oyunu İrana qarşı olacaq.

İdman.Biz
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