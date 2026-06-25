“Ayaks” “Barselona”dan Ter Stegeni icarəyə götürmək istəyir

“Ayaks” “Barselona”nın qapıçısı Mark-Andre ter Ştegen üçün icarə müqaviləsi bağlamağı düşünür.
İdman.Biz AS-a istinadən xəbər verir ki, 34 yaşlı alman oyunçu Amsterdam klubuna keçməyə hazırdır.
Mənbəyə görə, “Ayaks” bir illik icarə müqaviləsi bağlamağı hədəfləyir. Klubun texniki direktoru Yordi Kroyff “Barselona” ilə ilkin məsləhətləşmələr aparıb və prinsipial razılığa gəlib. Qeyd olunur ki, ter Ştegenin 2025/2026 mövsümünün ikinci yarısında “Jirona”da birlikdə işlədiyi “Ayaks”ın baş məşqçisi Miçelin olması əsas amil ola bilər. Qapıçı “Jirona” klubunda iki oyun keçirib, sonra isə bud əzələsindən zədə alıb, bir neçə ay meydanlardan kənar qalıb və 2026-cı il Dünya Kubokunu buraxıb.
“Barselona”da ter Ştegen Hansi Flikin gəlişindən sonra heyətdəki yerini itirib. Joan Qarsia əsas qapıçı, Voyçex Şesnı isə ikinci qapıçı təyin edilib. Ter Ştegenin kataloniyalılarla müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Ötən mövsüm o, bütün yarışlarda üç oyun keçirib, iki qol buraxıb və bir qol vura bilməyib.
“Ayaks” Konfrans Liqasında oynayacaq, bu isə klubun maliyyə resurslarını məhdudlaşdıracaq. Amsterdam klubu qapıçı üçün ortaq maaşla icarə müqaviləsi bağlamağa ümid edir.