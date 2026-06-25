Mourinyo məşqçinin üzləşə biləcəyi ən yaxşı problemi açıqlayıb

“Real Madrid”in baş məşqçisi Joze Mourinyo “Los Blancos” səviyyəsində bir klubda çalışan bir menecerin üzləşə biləcəyi ən yaxşı problem barədə fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz bildirir ki, 11 iyunda “Real Madrid” Mourinyonu baş məşqçi təyin etdiyini elan edib.
“Eqonun idarə edilməsi? Bu, bir məşqçinin üzləşə biləcəyi ən yaxşı problemdir! Ən yaxşı oyunçular həm də bir məşqçinin üzləşə biləcəyi ən yaxşı çətinlikdir”, - deyə Mourinyo bildirib.
Portuqaliyalı məşqçi 2010-cu ildən 2013-cü ilə qədər Madrid klubuna rəhbərlik edib. Onun rəhbərliyi altında komanda İspaniya liqasını, İspaniya Kubokunu və İspaniya Superkubokunu qazanıb.