26 İyun 2026
AZ

Mourinyo məşqçinin üzləşə biləcəyi ən yaxşı problemi açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 İyun 2026 22:46
101
Mourinyo məşqçinin üzləşə biləcəyi ən yaxşı problemi açıqlayıb

“Real Madrid”in baş məşqçisi Joze Mourinyo “Los Blancos” səviyyəsində bir klubda çalışan bir menecerin üzləşə biləcəyi ən yaxşı problem barədə fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz bildirir ki, 11 iyunda “Real Madrid” Mourinyonu baş məşqçi təyin etdiyini elan edib.

“Eqonun idarə edilməsi? Bu, bir məşqçinin üzləşə biləcəyi ən yaxşı problemdir! Ən yaxşı oyunçular həm də bir məşqçinin üzləşə biləcəyi ən yaxşı çətinlikdir”, - deyə Mourinyo bildirib.

Portuqaliyalı məşqçi 2010-cu ildən 2013-cü ilə qədər Madrid klubuna rəhbərlik edib. Onun rəhbərliyi altında komanda İspaniya liqasını, İspaniya Kubokunu və İspaniya Superkubokunu qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Almaniya Ekvadorla matçda irəli çıxır
00:05
DÇ-2026

Almaniya Ekvadorla matçda irəli çıxır - YENİLƏNİR + VİDEO

Görüşü amerikalı Tori Penso idarə edir
“Mançester Yunayted” Şotlandiyanın qapıçısı ilə müqavilə imzalaya bilər
00:04
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Şotlandiyanın qapıçısı ilə müqavilə imzalaya bilər

Qann “Mançester Siti” akademiyasından keçib
DÇ-2026: Kürasao daha bir sensasiyaya imza ata biləcəkmi?
00:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Kürasao daha bir sensasiyaya imza ata biləcəkmi?

Matç Filadelfiya şəhərindəki “Lincoln Financial Field” stadionunda keçirilir
CAR mundialın pley-offuna yüksələn yeddinci Afrika komandası olub
25 İyun 23:47
DÇ-2026

CAR mundialın pley-offuna yüksələn yeddinci Afrika komandası olub

2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir
“Ayaks” “Barselona”dan Ter Stegeni icarəyə götürmək istəyir
25 İyun 23:32
Dünya futbolu

“Ayaks” “Barselona”dan Ter Stegeni icarəyə götürmək istəyir

Amsterdam klubu qapıçı üçün ortaq maaşla icarə müqaviləsi bağlamağa ümid edir
Patrik Şik Çexiya millisində karyerasını bitirib
25 İyun 23:01
Dünya futbolu

Patrik Şik Çexiya millisində karyerasını bitirib

Hücumçu Çexiya millisində 56 oyun keçirib və 26 qol vurub

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar
25 İyun 00:58
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Kanada A qrupunun ikincisi ilə pley-offda qarşılaşacaq