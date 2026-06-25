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“Milan” Pulişiçi “Nyu-York Siti”yə satmaqdan imtina edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 İyun 2026 09:08
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“Milan” Pulişiçi “Nyu-York Siti”yə satmaqdan imtina edib

MLS klubu “Nyu-York Siti” “Milan” və ABŞ milli komandasının yarımmüdafiəçisi Kristian Pulişiçi transfer etməkdə maraqlı olduğunu bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, İtaliya klubunun rəhbərliyi 27 yaşlı futbolçunun satılmadığını bildirərək bu təklifdən imtina edib.

MLS-də Pulişiçə maraq göstərən yalnız “Nyu-York Siti” deyil; “Milan”ın mövqeyi dəyişərsə, bir neçə klub oyunçu uğrunda mübarizəyə qoşulmağa hazırdır.

Amerikalının hazırkı müqaviləsi gələn yaya qədərdir, lakin “Milan” əlavə 12 aylıq müqavilə təklif edir və bu, onu faktiki olaraq 2028-ci ilin yayına qədər bağlayır. Hazırda qanad oyunçusu 2026-cı il dünya çempionatında milli komandasında oynamağa və Türkiyəyə qarşı zədədən sonra meydana qayıtmağa hazırlaşmağa diqqət yetirir.

“Milan” hazırda rəhbərlik və məşqçi heyətinin tərkibində böyük dəyişikliklər edir. Ruben Amorim klubu Çempionlar Liqasına çıxara bilməyən Massimiliano Alleqrinin yerinə komandanın yeni baş məşqçisi təyin edilib. Bundan əlavə, mövsümün sonunda idman direktoru İqli Tare, baş direktor Corcio Furlani və texniki direktor Coffri Monkada istefa verdilər.

İdman.Biz
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