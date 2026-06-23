“Barselona”nın qapıçısı 3 milyon avroya “Panatinaikos”a keçir

“Barselona”nın qapıçısı İnaki Penya karyerasını Yunanıstanın “Panatinaikos” klubunda davam etdirəcək.
İdman.Biz bildirir ki, klublar təxminən 3 milyon avro dəyərində transfer müqaviləsi barədə razılığa gəliblər. Jurnalist Fabrizio Romanonun sözlərinə görə, 27 yaşlı ispaniyalı futbolçunun Afina klubu ilə müqaviləsi 2029-cu ilin iyun ayına qədərdir.
Penya “Barselona”nın gənclər sisteminin yetirməsidir və 2021-ci ildə əsas komandada debüt etməzdən əvvəl klubun gənclər sıralarında irəliləyib. O, 2025/26 mövsümünü La Liqada 16 oyun keçirən “Elçe”də icarə əsasında keçirib.
Qapıçı bundan əvvəl 2021/22 mövsümünün ikinci yarısını Türkiyənin “Qalatasaray” klubunda icarə əsasında keçirib.
“Panatinaikos” son Yunanıstan Çempionatında dördüncü yeri tutub və Konfrans Liqasının seçmə mərhələsinə vəsiqə qazanıb.